Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost pus oficial sub acuzare marți, în California, pentru deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Tatăl lui Meghan Markle, acuzat oficial în SUA Foto: social media

În vârstă de 82 de ani, bărbatul se află în prezent în detenție în Florida după ce și-a îndepărtat brățara electronică de monitorizare impusă pentru arestul la domiciliu și urmează să fie adus în fața unui tribunal federal din Los Angeles în următoarele săptămâni.

Ce au descoperit agenții FBI în depozitele din Los Angeles ale lui Thomas Markle

Potrivit rechizitoriului făcut public marți, Thomas Markle deținea negative de 35 mm care înfățișau agresiuni sexuale asupra minorilor, inclusiv cel puțin o imagine în care apărea un copil prepuber.

Materialele ilegale au fost descoperite atât în Filipine, unde bărbatul locuise anterior, cât și în două depozite de mobilă pe care le închiriase în Los Angeles, de unde agenții FBI au confiscat zeci de diapozitive, negative și imagini din cărți, dintre care două îl surprind pe Thomas Markle alături de copii dezbrăcați, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Problemele judiciare ale bărbatului de 82 de ani au izbucnit în luna octombrie, când publicația The Sun a dezvăluit că propriul său fiu a găsit imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori în timp ce căuta prin mai multe cutii din fosta locuință a tatălui său din Cebu, Filipine, oraș în care Thomas Markle se stabilise temporar în 2025, înainte de a reveni în Statele Unite în acest an.

Totodată, la începutul lunii noiembrie, o judecătoare a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul lui Thomas Markle, invocând „vârsta înaintată și pierderile de memorie ale acuzatului”, pentru a stabili dacă suferă de o tulburare mintală care l-ar împiedica să înțeleagă natura și consecințele procedurilor judiciare.

Reacția lui Meghan Markle și scrisoarea dură prin care a rupt definitiv legătura cu tatăl ei

La sfârșitul lunii octombrie, Meghan Markle s-a declarat „profund tulburată” de acest scandal și a explicat motivul real pentru care s-a distanțat de mult timp de tatăl său, interzicându-i orice contact cu copiii ei din cauza unor acuzații anterioare „îngrijorătoare și tulburătoare”.

Potrivit dezvăluirilor publicate de The Sun, ruptura definitivă dintre Meghan și tatăl ei s-a produs încă de anul trecut, pe când Thomas Markle era internat într-un spital din Filipine, unde suferise o intervenție de amputare a piciorului în decembrie 2025.

Deși la acel moment ducesa de Sussex a fost criticată dur în presă pentru că nu și-a vizitat părintele bolnav, în realitate ea îi trimisese un document înmânat direct la pat de reprezentanții conducerii spitalului prin care rupea orice legătură pe viață, transmițându-i că știe despre abuzurile sexuale comise împotriva unor minore, că autoritățile au fost sesizate și că îi interzice categoric orice acces la prințul Archie și prințesa Lilibet.