O decizie istorică luată de Tribunalul Provincial din Madrid atrage atenția întregii Europe asupra modului în care este evaluată munca neremunerată din gospodărie în cazul unui divorț.

Despăgubiri de 60.000 de euro pentru curățenia făcută în casă Foto: pexels

Judecătorii spanioli au obligat o femeie, inginer în telecomunicații, să îi plătească fostului ei soț, în vârstă de 48 de ani, suma de 60.000 de euro drept despăgubire pentru cei nouă ani de căsnicie în care bărbatul s-a ocupat singur de treburile casnice, în timp ce ea muncea și călătorea în interes de serviciu.

Pe lângă această sumă considerabilă, femeia a fost obligată de instanță să îi achite fostului partener și o pensie compensatorie de 400 de euro pe lună, până la data de 31 decembrie 2027, modificând radical decizia primei instanțe, care îi acordase bărbatului doar 10.000 de euro și îi respinsese cererea pentru pensie lunară.

Dovezile prezentate pe WhatsApp și motivul pentru care bărbatul nu a avut venituri proprii

Potrivit hotărârii judecătorești, cei doi s-au căsătorit în august 2016 sub un regim de separație a bunurilor sistem în care veniturile fiecărui partener îi aparțin exclusiv și au locuit împreună până în martie 2025.

În toată această perioadă, bărbatul s-a ocupat de curățenie, spălatul rufelor, gătit și cumpărături, activități dovedite în instanță inclusiv prin mesajele schimbate pe WhatsApp, potrivit Observator.

În timp ce soția sa câștiga între 4.000 și 4.500 de euro net pe lună, bărbatul nu avea venituri proprii, trăind din salariul acesteia, timp în care și-a finalizat studiile în domeniul artelor plastice și a început un doctorat.

După divorț, nemulțumit de cei 10.000 de euro primiți inițial, el a atacat decizia la o instanță superioară, solicitând 95.844 de euro pentru munca depusă în casă și o pensie lunară de 800 de euro timp de patru ani.

Cum au calculat judecătorii din Madrid valoarea muncii depuse în gospodărie

Pentru a stabili suma cuvenită pentru cei nouă ani de căsnicie, Tribunalul din Madrid a aplicat o formulă bazată pe salariul minim din Spania din 2025 (1.184 de euro pe lună), pe care l-a înmulțit cu cele 108 luni de conviețuire, ajungând la o valoare brută de 127.872 de euro. Această metodă reflectă banii economisiți de familie prin faptul că nu a fost nevoie să angajeze personal pentru treburile casnice.

Instanța a redus însă despăgubirea finală la 60.000 de euro, ținând cont de faptul că, pe durata mariajului, femeia îi achitase deja fostului soț echipamentul pentru ciclism, studiile doctorale și îi oferise diverse sume de bani, dar și de faptul că, dacă bărbatul ar fi lucrat, o parte din salariul său ar fi mers oricum către cheltuielile comune ale familiei.

Cu toate acestea, magistrații au subliniat că implicarea lui totală în gospodărie i-a permis femeii să își dezvolte cariera și să călătorească fără restricții, iar acordarea pensiei compensatorii de 400 de euro lunar este justificată de dezechilibrul financiar evident creat după despărțire, în baza articolelor 1438 și 97 din Codul civil spaniol.