Un scandal fără precedent zguduie Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, unde o anchetă în plină desfășurare scoate la iveală o situație revoltătoare chiar în interiorul instituției.

Scandal între polițiștii din Gorj Foto: arhivă

Doi agenți de poliție sunt acuzați de cămătărie, fiind suspectați că au profitat de dependența de jocuri de noroc a unor colegi și le-au acordat împrumuturi cu dobânzi exorbitante, atrăgând clienți inclusiv din rândul ofițerilor din alte localități.

Cum funcționa rețeaua de cămătărie dintre polițiști

Potrivit datelor din anchetă, la sediile de poliție din Fărcășești și Țicleni activează mai puțin de 20 de agenți, iar doi dintre aceștia au transformat slăbiciunea colegilor pentru jocurile de noroc într-o afacere ilegală, percepând suprataxe uriașe pentru sumele împrumutate.

Investigația a demarat după ce unul dintre datornici, care luase cu împrumut 4.000 de lei, a fost presat să returneze o sumă dublă și a decis să depună plângere la Parchet.

„Acordau împrumuturi. De mai multe ori au făcut acest lucru. Până acum, din probele pe care le-am administrat până acum, rezultă că ar fi suma acordată ca împrumut de 200 de mii de lei, la care s-au perceput dobânzi în valoare de aproximativ 60 de mii de lei”, a explicat Ionel-Lucian Brâncuș, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

La rândul lor, reprezentanții IPJ Gorj au confirmat că verificările în acest dosar au început încă de la debutul anului 2026: „Cercetările în această cauză au debutat la începutul anului 2026, când polițiști cu atribuții de control intern s-au sesizat din oficiu”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj, potrivit Observator.

Capcana jocurilor de noroc și decizia luată în privința celor doi agenți

Cazul din Gorj reflectă amploarea alarmantă a fenomenului dependenței de jocuri de noroc la nivel național, în condițiile în care, doar în primele șase luni ale anului trecut, românii au cheltuit cinci miliarde și jumătate de lei la pariuri sportive, loterii și cazinouri online.

Psihologul Laura Bîrdeanu atrage atenția asupra mecanismului periculos în care cad persoanele dependente, ajungând să își ruineze nu doar propriul echilibru, ci și bugetul familiei: „Unii nu se gândesc că aceste datorii se tot acumulează și, la un moment dat, indiferent ce ar face pe parcurs, poate că nu vor reuși să strângă banii respectivi sau banii vor trebui luați dintr-un buget care trebuia alocat altor cheltuieli în alte familii”.

Până la finalizarea cercetărilor și stabilirea vinovăției, cei doi agenți bănuiți de cămătărie își vor continua activitatea în cadrul Poliției.