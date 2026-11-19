O tragedie a avut loc joi dimineață, 19 noiembrie, în Capitală. O fată în vârstă de 17 ani a fost găsită fără viață pe carosabil, pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis verificări pentru a stabili cum a ajuns adolescenta în stradă și dacă moartea acesteia are legătură cu un accident rutier.

O adolescentă de 17 ani a fost găsită moartă pe Șoseaua Mihai Bravu. Foto: arhiva

Apel la 112 în jurul orei 07:40. Adolescenta era inconștientă pe carosabil

Incidentul a fost semnalat joi dimineață, în jurul orei 07:40, când o persoană a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat că pe Șoseaua Mihai Bravu se află o persoană inconștientă, întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului au ajuns polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere București, care au identificat victima ca fiind o adolescentă în vârstă de 17 ani.

Un echipaj medical a intervenit de urgență și a încercat să îi acorde ajutor, însă, în ciuda intervenției, medicii au constatat decesul fetei.

Poliția verifică dacă fata a fost lovită de o mașină

După descoperirea trupului neînsuflețit, polițiștii au început cercetările pentru a reconstitui împrejurările în care s-a produs tragedia.

Anchetatorii încearcă să stabilească în ce condiții a ajuns adolescenta pe carosabil și dacă aceasta a fost victima unui accident rutier.

Până la acest moment, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele morții și nici nu au comunicat dacă a fost identificat vreun autovehicul implicat.

Cercetările sunt în desfășurare, iar concluziile anchetei urmează să clarifice ce s-a întâmplat în dimineața de joi, pe una dintre arterele importante ale Bucureștiului.

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