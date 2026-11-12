 Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică
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Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică

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În câteva zile, se împlinesc 40 de ani de la marea tragedie din viața lui Patrick Duffy. Ambii părinți ai starului din „Dallas” au fost împușcați mortal de doi adolescenți. „Au intrat înarmați cu puști…”

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Foto: Profimedia

În spatele zâmbetului celebru și al succesului răsunător din serialul „Dallas”, se ascunde o dramă pe care Patrick Duffy nu o va putea uita niciodată. Actorul a trecut printr-un coșmar inimaginabil în urmă cu aproape 40 de ani, când ambii săi părinți au fost uciși cu sânge rece de doi tineri înarmați, chiar în barul familiei din Montana. El avea să afle vestea devastatoare în dimineața următoare, iar momentul în care a trebuit să le spună propriilor copii că bunicii lor au fost omorâți i-a rămas întipărit în suflet pe veci.

Invitat recent în podcastul „Still Here Hollywood”, Patrick Duffy a rememorat noaptea de coșmar din 18 noiembrie 1986. Totul a pornit de la un incident aparent banal. Tatăl actorului, Terrence, care deținea un bar în Boulder, Montana, îi dăduse afară pe doi tineri de 19 ani, Sean Wentz și Kenneth A. Miller, după ce aceștia băuseră prea mult și provocaseră scandal.

Numai că cei doi s-au întors mai târziu, de data aceasta înarmați cu puști.

„Era foarte târziu în noapte. Nu mai era nimeni în bar, în afară de tatăl și mama mea. Și au intrat cu puștile…”, a povestit actorul, cu emoția celui care retrăiește o amintire cumplită.

Potrivit mărturiilor prezentate în procesul din 1987, Terrence i-a recunoscut imediat pe cei doi și s-a îndreptat spre ei, spunându-le: „V-am spus să...”. Nu a mai apucat să termine. Tinerii au deschis focul și l-au împușcat mortal.

La celălalt capăt al barului, Marie, mama actorului, lucra liniștită la un rebus. Când și-a văzut soțul atacat, a alergat spre el, însă a fost și ea împușcată. Cei doi părinți ai starului din „Dallas” au murit în urma atacului.

După ce și-au ucis victimele, agresorii au sărit peste tejghea, au luat banii din casa de marcat și au furat câteva sticle de băutură, după care au fugit. Trupurile neînsuflețite ale lui Terrence și Marie au fost descoperite de câteva persoane care opriseră la bar pentru o băutură, după serviciu.

Una dintre femei a crezut inițial că Marie leșinase. Abia când a observat sângele de pe trupul lui Terrence și-a dat seama că se întâmplase ceva îngrozitor și a fugit afară pentru a cere ajutor.

Cei doi criminali au fost prinși după ce au furat și o camionetă de la un dealer auto. Ulterior, au ajuns la iubita lui Wentz, în vârstă de 22 de ani, căreia i-au povestit că împușcaseră niște oameni. Femeia a alertat poliția. În cele din urmă, Sean Wentz a fost condamnat la 190 de ani de închisoare, iar Kenneth A. Miller a primit o pedeapsă de 180 de ani.

Vestea care i-a schimbat viața pentru totdeauna

Patrick Duffy a aflat despre tragedie abia în dimineața următoare. Sora lui, care lucra ca locotenent în poliție, l-a sunat în lacrimi, în timp ce se îndrepta spre Montana.

Vestea a fost cu atât mai greu de suportat cu cât actorul se afla în California, departe de familia sa. Cum uciderea părinților săi devenise deja subiect de știri, echipele de televiziune și reporterii se adunaseră în fața locuinței sale. Producătorii serialului „Dallas” au intervenit și i-au pus la dispoziție un avion privat pentru a ajunge cât mai repede în Montana.

Dar înainte de a pleca, Patrick a avut de înfruntat unul dintre cele mai dureroase momente din viața unui părinte: să le spună celor doi băieți ai săi, Padraic și Conor, că bunicii lor au fost uciși.

Patrick Duffy a încercat să-și găsească puterea de a merge mai departe prin credință și prin legătura cu familia sa.

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