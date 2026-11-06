Penélope Cruz, dezvăluiri rare despre familie și „viața normală” pe care o are în Madrid, departe de Hollywood

Se numără printre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, dar preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața personală.

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Penélope Cruz a vorbit recent, într-un interviu acordat revistei „Perfect”, despre familia sa și decizia de a se întoarce în Spania, țara natală. Actrița a dezvăluit motivele pentru care Madridul este locul ideal în care să-și crească cei doi copii alături de soțul ei, actorul Javier Bardem.

Căsătoriți de 16 ani, Penélope Cruz și Javier Bardem au împreună doi copii, pe Leo (15 ani) și Luna (12 ani). Deși carierele lor internaționale i-au purtat de-a lungul timpului prin Los Angeles, New York și Londra, cei doi au decis, în 2013, să revină la Madrid, orașul în care au rădăcini și unde se simt cel mai aproape de familie și de prietenii din copilărie.

Pentru actriță, alegerea a fost una firească, mai ales după ce au devenit părinți. Penélope spune că în capitala Spaniei le este mult mai ușor să ducă o viață obișnuită, departe de agitația permanentă din lumea divertismentului.

„Familiile noastre sunt acolo, la fel și prietenii din copilărie și din adolescență. Este mai ușor să ai o viață normală acolo, știi?”, a declarat actrița. Ea a recunoscut că păstrarea intimității presupune efort, însă consideră că acest lucru este esențial atunci când ai copii.

Penélope Cruz și Javier Bardem și-au dorit ca Leo și Luna să se bucure de o copilărie și adolescență cât mai firești, fără să fie permanent expuși atenției publice. Actrița crede că ei trebuie să aibă libertatea de a-și descoperi propriile pasiuni și de a decide singuri, atunci când vor crește, ce drum vor urma, inclusiv în ceea ce privește o eventuală carieră în lumea filmului.

Aceeași prioritate o are și Javier Bardem, care a dezvăluit recent că refuză proiectele care l-ar ține departe de familie mai mult de două săptămâni. De la nașterea primului lor copil, cei doi actori au stabilit să își planifice carierele astfel încât cel puțin unul dintre ei să fie mereu acasă.

„Singurul lucru la care sunt atent este să nu petrec mai mult de două săptămâni departe de familia mea”, a explicat actorul pentru Variety. Javier a vorbit și despre admirația pe care i-o poartă soției sale, pe care o consideră un om extraordinar, atât în relația cu familia și prietenii, cât și în viața de zi cu zi.

Dincolo de premiile Oscar și de succesul internațional, Penélope Cruz și Javier Bardem par să fi găsit echilibrul cu ajutorul unei alegeri simple pe care au făcut-o: să-și construiască viața în apropierea celor dragi și să le ofere copiilor o copilărie cât mai normală. Pentru cei doi, familia și intimitatea au devenit priorități care cântăresc mai mult decât strălucirea Hollywoodului.