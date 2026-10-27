 „În dormitor, au apărut artificiile!” Dakota Johnson are „cea mai intensă atracție” cu Machine Gun Kelly
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„În dormitor, au apărut artificiile!” Dakota Johnson are „cea mai intensă atracție” cu Machine Gun Kelly

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Relația despre care se vorbește tot mai mult la Hollywood între Dakota Johnson și Machine Gun Kelly pare să devină din ce în ce mai serioasă. Deși nici actrița, nici rapperul nu au confirmat oficial că formează un cuplu, presa americană a publicat imagini cu ei, iar surse apropiate lor fac dezvăluiri incendiare despre relația lor.

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Foto: Profimedia

O sursă citată de „Daily Mail” care susține că Dakota Johnson le-a mărturisit prietenilor că între ea și MGK există o chimie extraordinară și că experiența lor intimă este „ca artificiile”. „Are o chimie sexuală incredibilă cu el și spune că este cea mai intensă experiență sexuală pe care a avut-o vreodată. Ea o descrie ca fiind «ca artificiile»”, a afirmat sursa, potrivit publicației britanice.

Potrivit presei americane, apropierea dintre Dakota Johnson și Machine Gun Kelly a început pe 3 iulie, la ceremonia de nuntă a lui Taylor Swift și Travis Kelce, desfășurată la Madison Square Garden. De atunci, cei doi au fost văzuți împreună în mai multe rânduri, alimentând speculațiile despre o posibilă relație.

Atracție, tatuaje și... astrologie

Sursa citată de „Daily Mail ” susține că Dakota este atrasă de personalitatea rebelă a lui MGK, dar și de imaginea sa. „Îl consideră extrem de atrăgător”, a afirmat persoana apropiată actriței, adăugând că tatuajele artistului îi plac foarte mult.

Tot aceeași sursă spune că Dakota ar fi făcut chiar și o legătură astrologică între ei, considerând că semnele lor zodiacale – ea, Balanță, iar el, Taur – i-ar ajuta să se conecteze la un nivel mai profund.

Pe lângă atracția dintre ei, sursa merge și mai departe, susținând că cei doi ar fi discutat despre ideea unei familii. „Au spus că ar avea cei mai frumoși copii, iar Dakota își dorește copii”, a declarat persoana citată.

În același timp, alte surse din anturajul lor sunt mai rezervate și cred că relația ar putea să nu fie una de durată. Un alt apropiat, citat tot de „Daily Mail”, a declarat că nu este convins că Machine Gun Kelly este partenerul potrivit pentru Dakota pe termen lung.

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