Angela Similea le-a oferit o surpriză de proporții spectatorilor prezenți sâmbătă seară la Teatrul Național din București. Deși se retrăsese de mai mulți ani din activitatea muzicală, artista a urcat din nou pe scenă și a interpretat una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale. Momentul a avut loc în cadrul unui concert organizat în onoarea ei, la scurt timp după ce a împlinit 80 de ani.

Angela Similea, moment emoționant la 80 de ani Foto: Facebook

Revenirea neașteptată a artistei s-a produs în timpul spectacolului „Ce-aș fi fost dacă…”, găzduit de Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național. Angela Similea a interpretat chiar melodia care a inspirat numele concertului, „Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat”, fiind răsplătită cu aplauze îndelungate.

Participarea sa pe scenă nu fusese anunțată inițial. Organizatorii precizaseră că artista va urmări spectacolul din sală, în timp ce invitații vor interpreta piesele care au consacrat-o. În urmă cu câțiva ani, Angela Similea decisese să nu mai cânte în fața publicului, alegere care, potrivit prietenilor săi, nu avea legătură nici cu vârsta, nici cu starea de sănătate.

După concert, nepotul său, Alexandru Similea, a publicat pe Facebook o înregistrare cu momentul special și i-a transmis un mesaj emoționant:

„80 de ani… Sufletul și vocea sunt ca la 30 de ani. Mulțumesc, mami. Te iubesc!!”.

Alexandru a fost crescut de bunica sa, iar în trecut a vorbit despre legătura apropiată dintre ei, mărturisind că Angela Similea este și va rămâne pentru el „o a doua mamă”.

Concertul dedicat artistei, sold-out în mai puțin de șase ore

Spectacolul a fost pregătit de Aurelian Temișan și Monica Davidescu, ca un omagiu adus uneia dintre cele mai apreciate voci ale muzicii ușoare românești. Publicul a demonstrat un interes uriaș, toate biletele fiind vândute în mai puțin de șase ore de la punerea în vânzare.

Cei care nu au reușit să ajungă în sala Teatrului Național au avut posibilitatea să urmărească evenimentul online, pe platforma Picior de Play, unde înregistrarea poate fi vizionată până pe 6 decembrie.

Pe parcursul serii, artiștii invitați au readus în atenția publicului câteva dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul Angelei Similea, printre care „Casa mea” și „Să mori din dragoste rănită”. Momentul muzical a fost susținut de Camerata Regală și Cardinal Show Orchestra, conduse de dirijorul Andrei Tudor.

Aurelian Temișan a dezvăluit că a lucrat timp de doi ani pentru ca proiectul să prindă contur. „«Ce-aș fi fost dacă…» este un proiect foarte drag nouă”, spunea artistul înaintea concertului, pe care și l-a dorit ca pe o celebrare a muzicii și a carierei interpretei.

Relația specială dintre Angela Similea și Aurelian Temișan

Prietenia dintre cei doi artiști durează de peste trei decenii. Aurelian Temișan a cunoscut-o pe Angela Similea în jurul anului 1990, la începuturile sale în muzică, când o admira deja pentru cariera impresionantă.

De-a lungul timpului, cântăreața i-a devenit un sprijin important, iar sfaturile primite de la ea au avut o însemnătate aparte pentru artist. Acesta le-a descris drept „balsam”.

În ultima perioadă, aparițiile publice ale Angelei Similea au fost tot mai rare. În octombrie, artista a fost prezentă la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin, unde a primit un trofeu pentru întreaga carieră. Publicul s-a ridicat atunci în picioare pentru a o aplauda.

Angela Similea, o carieră impresionantă în muzica românească

Născută pe 9 iulie 1946, în localitatea 1 Decembrie, de lângă București, Angela Similea și-a construit cariera începând cu anii '70. Unul dintre primele sale mari succese a fost câștigarea Cerbului de Argint, în 1970, la Festivalul „Cerbul de Aur” de la Brașov.

De-a lungul celor peste cinci decenii de activitate, artista a devenit una dintre cele mai iubite interprete de muzică ușoară din România. Piese precum „Trăiesc”, „Casa mea” și „Să mori din dragoste rănită” au rămas în memoria publicului și continuă să fie ascultate de generații întregi.