O prezență rară la evenimente, Angela Similea a venit să-și ridice trofeul la Gala „Nu există nu se poate”, cu eleganța care a caracterizat-o întotdeauna.

1/11 Angela Similea, aplaudată de o sală întreagă, în picioare! Ce a mărturisit artista la 80 de ani: „Sunt șapte ani de când m-am retras” Foto: click.ro

Premiată de Andreea Marin și întâmpinată de întreaga sală în picioare, artista a vorbit despre viața dedicată muzicii și despre iubirea pentru public.

Angela Similea, apariție rară la 80 de ani! „Regina șlagărelor”, aplaudată de o sală întreagă

Elegantă și discretă, Angela Similea a fost una dintre prezențele speciale ale Galei „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin.

O apariție rară la evenimente, Angela Similea a fost întâmpinată aseară cu aplauze de o sală întreagă, ridicată în picioare. La 80 de ani, „Regina șlagărelor” și-a păstrat eleganța care a caracterizat-o întotdeauna, iar prezența sa la Gala „Nu există nu se poate” a prilejuit un omagiu adus carierei sale.

Andreea Marin i-a oferit trofeul în semn de recunoștință pentru muzică și emoția dăruite publicului de-a lungul anilor.

Momentul a adus-o din nou pe Angela Similea în fața admiratorilor, cărora artista le-a vorbit despre dăruirea pe care o presupune meseria sa.

"Vocea sa înseamnă sunetul iubit al copilăriei mele, asociată cu sentimentul de fericire al acelor ani fără umbre, înseamnă imaginea părinților mei tineri, pe atunci, dansând acasă, pe muzică să, înseamnă versuri care mi-au rămas în inima și de aceea și-a găsit un loc definitiv în sufletul meu", a spus Andreea Marin, emoționată, pe scenă, înainte de a o invita pe Angela Similea lângă ea.

„Artiștii se străduiesc să facă așa ceva și vin și se dăruiesc, nu greșesc și nu exagerez dacă vă spun, prin jertfă. Ei trăiesc, de fapt, își trăiesc viața în jertfă și vă mulțumim că ne sunteți aproape și că ne iubiți. Pentru că noi vă iubim foarte mult. Eu, cel puțin, vă iubesc și vă iubesc de mulți ani”, a spus Angela Similea pe scenă.

„Am început să cânt la 16 ani"

Artista a amintit și începuturile sale în muzică, dar și anii scurși de când s-a retras.

„Am început să cânt la 16 ani și sunt șapte ani de când m-am retras, eu împlinind anul acesta 80”, a mărturisit aceasta.

Deși a acceptat invitația de a participa la gală, Angela Similea a rămas fidelă discreției sale. Marea doamnă a muzicii ușoare românești nu mai acordă interviuri de ani de zile și nici aseară nu a vorbit cu presă.

După ce a coborât de pe scenă, a mai stat puțin în compania actriței Monica Davidescu, apoi s-a retras.

Supranumită „Regina șlagărelor”, Angela Similea a cucerit generații de ascultători cu piese precum „Dacă n-ai fi existat”, „Nu-mi lua iubirea”, „Să mori de dragoste rănită”, „Casa mea”, „Un albastru infinit” și multe alte șlagăre cunoscute și iubite de public.

În cadrul galei, Aurelian Temișan a vorbit și despre concertul omagial Angela Similea, programat pe 21 noiembrie, la Teatrul Național.

Artistul i-a felicitat pe cei care au reușit să cumpere bilete și a anunțat că spectacolul va putea fi urmărit și în direct, online. Potrivit precizărilor sale, linkul pentru vizionare urmează să fie publicat pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale Companiei de Teatru Concordia.