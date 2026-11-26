Feli Donose a avut parte de o întâlnire care a făcut-o să reflecteze asupra dificultăților cu care se confruntă părinții ce își cresc copiii singuri. Cântăreața a povestit pe Instagram despre o conversație purtată cu un șofer, în timp ce mergea să își ducă fata la școală împreună cu prietenii. Discuția a avut un impact emoțional asupra artistei, mai ales după ce a aflat cât de mult timp bărbatul se ocupă singur de creșterea copilului său.

Feli Donose, impresionată de povestea unui șofer Foto: Instagram

Șoferul i-a mărturisit că este părinte singur și că își crește copilul fără ajutorul unui partener de foarte mulți ani, încă de când acesta era mic. Adolescentul are acum 15 ani, iar povestea lui a făcut-o pe Feli să se gândească la efortul, presiunea și încărcătura emoțională pe care le presupune o asemenea responsabilitate. Artista a recunoscut că întâmplarea a impresionat-o, dar a și întristat-o, determinând-o să transmită un mesaj celor care pot fi de ajutor familiilor aflate în astfel de situații.

Feli Donose, impresionată de mărturisirea unui șofer care își crește singur copilul

Cântăreața a povestit că, în timpul unei curse, a intrat în vorbă cu șoferul și a descoperit o poveste de viață care a pus-o pe gânduri. Bărbatul i-a spus că este părinte singur și că se ocupă de creșterea copilului său de când acesta era foarte mic.

„Am fost să duc fata la școală cu prietenii și am intrat în vorbă cu șoferul. Am fost impresionată și năcăjită totodată la finalul cursei, pentru că mi-a zis că e părinte singur și că el își crește copilul singur de foarte mulți ani, de când era copilul mic. Copilul acum are 15 ani”, a povestit Feli Donose pe Instagram.

Experiența a făcut-o pe artistă să conștientizeze cât de puțin se poate vedea, din exterior, povara pe care o poartă un părinte ce trebuie să se ocupe singur de toate responsabilitățile legate de copil. Dincolo de aparențe, există emoții, griji și presiuni care nu sunt întotdeauna evidente pentru cei din jur.

„Și stăm așa și mă gândeam că de afară nu se vede presiunea și toate lucrurile, toate emoțiile și tot psihicul ăsta des încercat a unui părinte care își crește copilul singur”, a mai spus cântăreața.

Întâmplarea a făcut-o pe Feli să își propună să ceară mai des ajutor

Mărturisirea șoferului nu a fost doar un moment emoționant pentru Feli, ci și unul în care artista a reflectat la propriile nevoi și la felul în care ar putea să fie mai atentă la oamenii din jur. Cântăreața a recunoscut că discuția a reprezentat un adevărat semnal de trezire și că a determinat-o să își schimbe perspectiva asupra ajutorului pe care îl poate solicita sau oferi.

„A fost un wake-up call și pentru mine în sensul să cer ajutor mai des. Dar să fiu atentă, mai mult poate să ofer și eu la rândul meu mai mult ajutor”, a transmis Feli.

Artista a vorbit deschis despre importanța sprijinului, atât atunci când cineva are nevoie să primească o mână de ajutor, cât și atunci când poate să o ofere. Povestea tatălui întâlnit în timpul cursei a făcut-o să se gândească la cât de important este ca oamenii să nu treacă singuri prin momentele grele.

Feli Donose, mesaj pentru cei care au prieteni ce își cresc copiii singuri

În continuarea postării, cântăreața a făcut un apel către urmăritorii săi, îndemnându-i să fie mai atenți la persoanele din cercul lor care se confruntă cu provocările creșterii unui copil fără un partener. Feli consideră că sprijinul, chiar și atunci când vine sub forma unor gesturi simple, poate conta foarte mult.

„Și nu știu de ce simt să las story-ul ăsta aici. Dacă aveți prieteni care sunt în single parenting, dați o mână de ajutor cumva. Să nu se simtă singuri și să știe cât de des posibil că sunt văzuți și iubiți”, a spus artista.

„Single parenting is hard, ca să zic pe engleză, că dacă zic în română mă enervează și mă supără. Dar cu ajutor poate fi dus”, a transmis cântăreața.