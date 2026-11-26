Cristina Bâtlan a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Traian, bărbatul cu care și-a unit destinele în urmă cu câteva săptămâni.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu Traian în urmă cu câteva săptămâni. Foto: Click!

Cunoscută pentru succesul său în afaceri, antreprenoarea și-a ținut întotdeauna viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă de această dată a făcut dezvăluiri despre relația lor, frumusețea vieții în doi și motivul pentru care a ales să organizeze o petrecere în locul unei nunți tradiționale.

Cristina Bâtlan, despre viața în doi după căsătoria cu Traian

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România. De-a lungul timpului, antreprenoarea a reușit să construiască un business de succes, însă a preferat să păstreze discreția atunci când a venit vorba despre viața sentimentală.

Căsătoria cu Traian a reprezentat un moment special pentru femeia de afaceri, care, la câteva săptămâni de la eveniment, a vorbit despre felul în care vede acum iubirea și viața de cuplu. Cristina consideră că o relație frumoasă se construiește în fiecare zi și că fericirea în doi nu trebuie să fie o soluție pentru teama de singurătate.

„Viața în doi este o viață diferită față de cea a fiecăruia dintre noi. Stă întotdeauna în mâinile noastre. Noi construim absolut tot ceea ce trăim în fiecare moment. Nu trebuie să alegem o viață în doi pentru că ne simțim singure. Principiul care mi-a vindecat rănile din trecut este acela că întotdeauna suntem singuri: ne naștem singuri și murim singuri. Am fost confortabilă să trăiesc singură.”

Cum l-a cunoscut pe Traian și ce a făcut-o să știe că este bărbatul potrivit

Deși se obișnuise să trăiască singură și nu simțea nevoia unei relații pentru a fi împlinită, întâlnirea cu Traian i-a schimbat perspectiva. Cristina Bâtlan a povestit că a simțit încă de la început o conexiune specială cu actualul soț și că personalitatea lui a făcut-o să își dorească un viitor împreună.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost atunci când l-a întrebat cum se simte în relația lor, iar răspunsul primit a convins-o și mai mult de legătura dintre ei.

„Când l-am întâlnit pe Traian, am simțit că e omul perfect care se potrivește cu personalitatea mea. Ador, pur și simplu, să îl aud vorbind, fără să am nevoie să îmi ofere ceva. Când găsești persoana asta, este mai mult decât orice. L-am întrebat: «Tu cum simți?» și mi-a spus: «Simt că sunt acasă». Bineînțeles că a avut și alte relații, eu am avut alte relații, dar, în momentul în care ne-am întâlnit, am știut că vrem să fim doar împreună”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Știrile Antena Stars.

De ce a ales Cristina Bâtlan o petrecere în locul unei nunți tradiționale

Antreprenoarea a dezvăluit și motivul pentru care a ales să organizeze o petrecere alături de Traian, în locul unei nunți în adevăratul sens al cuvântului. Pentru cei doi, evenimentul a fost mai degrabă o ocazie de a-i avea aproape pe oamenii importanți din viața lor, cei pe care se pot baza necondiționat.

Cristina a mărturisit că apreciază enorm prieteniile sincere și oamenii care sunt prezenți nu doar în momentele frumoase, ci și atunci când apar dificultățile.

„Am ales să facem o petrecere pentru noi și prietenii noștri, nu nuntă, pentru că oamenii pe care i-am invitat sunt oameni alături de care ne dorim să ne continuăm viața, pe care îi putem ajuta necondiționat și care ne vor ajuta necondiționat. În viață ai nevoie să vezi care sunt oamenii care la 2 noaptea îți răspund la telefon și spun: «Da, sunt aici pentru tine»”, a adăugat vedeta.