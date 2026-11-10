Lecția despre iubire pe care Cristina Bâtlan o transmite după ce și-a găsit fericirea: „Simți de la prima conexiune”

Cristina Bâtlan, fondatoarea celebrului brand Musette și una dintre cele mai apreciate prezențe din juriul emisiunii „Imperiul Leilor”, a făcut marele pas și s-a căsătorit civil la vârsta de 53 de ani.

Filosofia de viață a Cristinei Bâtlan Foto: Instagram

Evenimentul a avut loc pe data de 5 noiembrie 2026, într-un cadru restrâns și elegant, la Starea Civilă din București. Înconjurată de nași și de un cerc restrâns de prieteni de suflet, femeia de afaceri a demonstrat că fericirea și noile începuturi nu țin cont de cifrele din buletin.

Cristina Bâtlan, o cununie discretă la București

Fără fast zgomotos și departe de ochii curioșilor, Cristina Bâtlan și alesul inimii sale au ales o ceremonie intimă pentru a-și oficializa relația. Zâmbitori și vizibil emoționați, cei doi au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului de stare civilă din Capitală, împărtășind bucuria momentului doar cu nașii de cununie și câțiva apropiați.

Antreprenoarea a arătat impecabil în ziua cununiei, radiind de împlinire alături de bărbatul care i-a readus liniștea în suflet și alături de care a ales să își construiască viitorul.

Confesiunea emoționantă a Cristinei Bâtlan: „Bucuria de a iubi e aceeași la orice vârstă”

La scurt timp după eveniment, proaspăta căsătorită a împărtășit o parte din trăirile sale cu comunitatea din mediul online. Într-un clip video postat pe pagina sa oficială de Instagram, jurata de la „Imperiul Leilor” a oferit un răspuns profund la întrebarea dacă marile povești de dragoste aparțin exclusiv tinereții:

„Atunci când știi, știi cu adevărat, adică atunci când ceva îți este potrivit, este potrivit cu totul, simți de la prima conexiune. Tinerețea are farmecul ei, bineînțeles. Totul pare nou, viața e plină de aventură, DAR…! Bucuria de a iubi e aceeași la orice vârstă, iar atunci când întâlnești un om despre care simți cu adevărat în inima ta că e potrivit, nu o să mai ai nevoie de explicații.”

Încheind mesajul cu un îndemn cald pentru cei care încă își caută sufletul pereche, Cristina Bâtlan a subliniat esența unui parteneriat autentic: „Rămâneți împreună, căci relația potrivită sufletului tău o să te facă să devii mai bun pe toate planurile”.