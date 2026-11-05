Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o

Zi importantă pentru Cristina Bâtlan! Femeia de afaceri care a impresionat în juriu la Imperiul Leilor de la Pro Tv, a spus astăzi, 5 noiembrie, cel mai hotărât „DA” din viața ei, în fața ofițerului Stării Civile de la Sector 1, din Piața Amzei.

Cum arată bărbatul care a cucerit-o pe Cristina Bâtlan Foto: Click!

La ora 12:00, femeia de afaceri și partenerul său de viață, Traian, și-au unit destinele în prezența nașilor și a celor mai apropiați prieteni. Emoțiile au fost mari, iar apariția miresei a fost una pe măsură!

Imagini de la cununia civilă a Cristinei Bâtlan. Cine este bărbatul care a cucerit-o

Cristina Bâtlan, creatoarea brandului Musette, a strălucit în ziua cununiei civile. Elegantă și rafinată, femeia de afaceri a ales o ținută care i-a pus perfect în valoare silueta și talia subțire.

Cu o coafură impecabilă și un look atent construit până la ultimul detaliu, mireasa a demonstrat încă o dată că eleganța este una dintre cele mai bune cărți de vizită ale sale. Nici încălțămintea nu putea fi aleasă la întâmplare: Cristina a purtat pantofi cu toc de la brandul pe care l-a transformat într-un business de milioane de euro.

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La fel de elegant a fost și proaspătul soț. Traian a optat pentru o ținută all black, completată de pantofi eleganți. Cei doi au atras toate privirile, iar un detaliu nu a trecut neobservat: mirele nu i-a dat drumul la mână Cristinei, un gest tandru care a spus mai mult decât o mie de cuvinte despre legătura puternică dintre ei.

După ce au rostit marele „DA”, Cristina și Traian s-au îmbrățișat, s-au privit emoționați în ochi și au semnat actele care le-au oficializat căsătoria. O zi specială, în care iubirea, eleganța și bucuria au fost ingredientele principale!