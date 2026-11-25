Au trecut doi ani de la dispariția lui Gabriel Cotabiță, însă amintirea artistului rămâne vie în sufletele celor care l-au cunoscut îndeaproape. Prieteni apropiați ai cântărețului au vorbit recent despre dificultățile cu care acesta s-a confruntat în ultimii ani de viață, dar și despre una dintre dorințele pe care nu a mai apucat să și-o îndeplinească.

Detalii despre ultimii ani din viața lui Gabriel Cotabiță Foto: arhivă

Ultimii ani din viață, marcați de greutăți

Dincolo de succesul profesional și de zecile de hituri care l-au consacrat, ultimii ani din viața lui Gabriel Cotabiță au fost marcați de probleme de sănătate care i-au afectat considerabil mobilitatea și starea fizică.

Printre cei care și-au amintit de artist se numără și Ionuț Ruscior, solistul trupei Publika și unul dintre prietenii săi apropiați. Cei doi s-au cunoscut în 1998, la Festivalul de la Mamaia, iar de atunci au păstrat o relație apropiată, bazată pe pasiunea comună pentru muzică.

Artistul a povestit că, în ultimii ani, starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță se deteriorase vizibil, iar activități obișnuite deveniseră adevărate provocări.

„În ultimii ani de viață i-a fost foarte greu, mai ales după ce a ieșit din spital. Îl ajutam să urce treptele ca să ajungă în casă”, a mărturisit Ionuț Ruscior.

Acesta și-a amintit și de omul din spatele scenei, despre care spune că era modest, cald și extrem de atent cu cei din jur.

„El a fost un om foarte cald, mai ales dacă simțea că rezonează cu tine din punct de vedere muzical. Ne vedeam des la mine acasă, stăteam la un grătar și discutam ca doi copii despre muzică. Nu m-a tratat niciodată cu superioritate, discutam de la egal la egal”, a povestit acesta.

Ultima dorință pe care nu a mai apucat să o împlinească

Una dintre cele mai emoționante mărturisiri făcute de Ionuț Ruscior se referă la ultima conversație telefonică avută cu Gabriel Cotabiță. Discuția a avut loc chiar de ziua de naștere a artistului.

Deși se mutase deja din București, cântărețul își dorea să-i revadă pe vechii săi prieteni și să petreacă timp alături de ei, așa cum făcea odinioară. Din păcate, întâlnirea nu a mai avut loc niciodată, iar acea dorință a rămas neîmplinită.

„Ultima mea discuție cu el a fost de ziua lui. Mi-a spus că își dorește să mergem împreună cu Mugurel Vrabete la The Pub, la Universitate, unde obișnuiam să ne întâlnim în fiecare marți”, și-a amintit Ruscior, potrivit Cancan.

Crina Matei păstrează și astăzi o amintire specială

Și Crina Matei își amintește cu emoție de prietenia pe care a avut-o cu Gabriel Cotabiță. Cei doi lucraseră împreună la o piesă muzicală pe care intenționau să o lanseze, însă proiectul nu a mai fost finalizat.

Actrița a dezvăluit că păstrează și acum în telefon înregistrarea melodiei, considerând-o una dintre cele mai prețioase amintiri pe care le are de la artist.

„Vorbisem cu el la telefon de ziua lui de naștere. Povesteam despre piesa pe care o înregistrasem împreună și pe care nu am mai apucat să o lansăm. O păstrez în telefon, într-un folder”, a spus Crina Matei.

Aceasta a vorbit și despre vasta cultură a lui Gabriel Cotabiță, despre pasiunea sa pentru film, muzică și artă, dar și despre capacitatea lui de a purta conversații fascinante pe cele mai diverse subiecte.

La doi ani de la dispariția sa, cei care l-au cunoscut spun că artistul este încă prezent în viețile lor prin amintirile pe care le-a lăsat în urmă. Dincolo de cariera impresionantă și de succesul pe scenă, Gabriel Cotabiță rămâne în memoria apropiaților drept un om generos, discret și profund, care și-a păstrat dragostea pentru muzică până în ultimele clipe ale vieții sale.

Cum arată locul de veci al lui Gabriel Cotabiță

Locul este îngrijit discret, fiind decorat cu o candelă așezată într-un felinar ornat cu crengi și flori artificiale roșii, dar și cu aranjamente florale naturale. O crăciuniță, rezistentă temperaturilor scăzute, completează decorul, alături de doi brazi naturali plantați în ghivece, poziționați de o parte și de alta a plăcii comemorative.

Mulți vizitatori sunt surprinși să descopere existența acestui loc, având în vedere că artistul a ales incinerarea. Totuși, ultima sa dorință a fost respectată până la capăt, el exprimând clar dorința ca cenușa să fie îngropată într-un cimitir.

„Păcat că a fost incinerat. Știm că familia i-a pus aici cenușa lui Cotabiță. Așa mai venim și noi să îi aprindem câte o lumânare. Noi am crescut cu muzica lui. Azi am ajuns la Bellu pentru cei din familie care se numeau Ion și am trecut și pe la Gabi”, a declarat un cuplu pentru Viva.ro.