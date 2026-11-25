O delegație formată din unele dintre cele mai mari legende ale sportului românesc a fost primită miercuri la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Din delegație au făcut parte Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, întâlnirea fiind organizată de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Legende ale sportului românesc s-au întâlnit cu Papa Leon Foto: Vatican Media

Rugăciune pentru soțul Nadiei Comăneci

După salutul personal și întrevederea cu Suveranul Pontif, Nadia Comăneci a vorbit despre emoția momentului și despre semnificația specială pe care această vizită a avut-o pentru ea.

„A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10.

Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a declarat fosta mare gimnastă, potrivit Antena3.

Ulterior, într-un interviu acordat publicației „L'Osservatore Romano”, Nadia Comăneci a dezvăluit că vizita a avut și o puternică încărcătură personală.

Foto: Vatican Media

Fosta campioană olimpică a mărturisit că i-a cerut Papei o rugăciune pentru soțul său, fostul gimnast american Bart Conner, care nu a putut participa la întâlnire din motive de sănătate.

„Acesta este un pelerinaj în care i-am cerut papei o rugăciune pentru soțul meu, Bart Conner, care nu poate să fie aici din motive de sănătate”, a spus Nadia.

Foto: Vatican Media

Cadouri simbolice pentru Suveranul Pontif

Momentul a fost marcat și de oferirea unor cadouri cu o importantă valoare simbolică. Ilie Năstase i-a dăruit Sfântului Părinte o rachetă folosită în anul 1976, una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale sportive, când a câștigat numeroase trofee internaționale.

Foto: Vatican Media

La rândul său, Gheorghe Hagi i-a oferit Papei tricoul naționalei României de la Cupa Mondială din 1994, pe care a fost inscripționat mesajul: „Credință, respect și recunoștință”.

„O mare onoare şi un moment de profundă emoţie să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate. Credinţă, respect şi recunoştinţă!”, a transmis fostul căpitan al naționalei.

Și Nadia Comăneci a ales un dar cu o semnificație aparte. Aceasta i-a oferit Papei un trening al României, însoțit de o șapcă inscripționată cu „LA 2028”, semnată atât de ea, cât și de Bart Conner.

Cadoul a făcut trimitere la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice, care va fi găzduită de Los Angeles în 2028, și a simbolizat legătura dintre valorile sportului, speranță și solidaritate.