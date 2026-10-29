Nadia Comăneci, accidentare neașteptată după ce a semnat cu PRO TV: „Acum am un bandaj la genunchi”

Nadia Comăneci se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa, după ce a acceptat provocarea de a face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”. Fosta mare campioană olimpică a mărturisit că nu se aștepta să primească propunerea din partea PRO TV, însă a privit-o ca pe o oportunitate de a descoperi un domeniu complet nou pentru ea.

Foto: ProTv

Accidentare neașteptată după semnarea contractului cu PRO TV

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, întrebată dacă mai are mobilitatea și dexteritatea care au consacrat-o în lumea gimnasticii, Nadia Comăneci a recunoscut că, indiferent de vârstă, abilitățile fizice trebuie întreținute constant.

Mai mult, ea a dezvăluit că s-a ales cu un genunchi bandajat după un moment de neatenție petrecut recent.

„Ai ceva dexteritate la orice vârstă, dar și pe asta trebuie să o antrenezi. Adică se duce... Totul se duce! Dar simțul și anumite lucruri pe care le-ai făcut toată viața rămân. Aseară am călcat greșit și acum am un bandaj la genunchi. Am încercat să fac o chestie pe lateral și m-am dus cu tot cu toc”, a mărturisit Nadia Comăneci.

Chiar dacă incidentul nu pare unul grav, mărturisirea a stârnit amuzamentul fanilor, care continuă să o admire pentru energia și spiritul său competitiv, la aproape cinci decenii de la performanța istorică ce a schimbat pentru totdeauna lumea gimnasticii.

Jurizarea, o oportunitate neașteptată pentru marea gimnastă

Din sezonul 2027, Nadia Comăneci îi va evalua pe concurenții celui mai urmărit show de talente din România, luând locul actriței Carmen Tănase. Sportiva spune că, deși este obișnuită să fie asociată cu performanțele din gimnastică și cu celebrul „10 perfect”, experiența de jurat într-un astfel de format reprezintă o provocare diferită.

„Este o oportunitate enormă pentru mine să fiu aici, prezentă la un show de acest nivel. Faptul că am fost invitată să-mi dau cu părerea ca jurat mi-a făcut o mare onoare”, a declarat Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a povestit că singura experiență asemănătoare pe care a avut-o în trecut a fost în cadrul emisiunii britanice „Tumble”, unde vedetele încercau să învețe elemente de gimnastică și erau evaluate de un juriu de specialitate.

Deși este una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial, Nadia Comăneci a dezvăluit că la filmările pentru „Românii au talent” a avut parte de momente emoționante alături de copii talentați, cărora chiar ea le-a cerut autografe.

Sportiva a povestit că doi copii din Ucraina, care au prezentat un număr aerian, precum și un băiețel pasionat de tobe au impresionat întregul juriu.

„Ne-a făcut special un băț cu numele nostru și ne-a cerut să facem poze și să semnăm. Și noi le-am cerut lor autografe. Niște copii de nouă ani”, a spus fosta campioană.