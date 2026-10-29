 Nadia Comăneci, accidentare neașteptată după ce a semnat cu PRO TV: „Acum am un bandaj la genunchi”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Nadia Comăneci, accidentare neașteptată după ce a semnat cu PRO TV: „Acum am un bandaj la genunchi”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nadia Comăneci se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa, după ce a acceptat provocarea de a face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”. Fosta mare campioană olimpică a mărturisit că nu se aștepta să primească propunerea din partea PRO TV, însă a privit-o ca pe o oportunitate de a descoperi un domeniu complet nou pentru ea.

image
Foto: ProTv

Accidentare neașteptată după semnarea contractului cu PRO TV

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, întrebată dacă mai are mobilitatea și dexteritatea care au consacrat-o în lumea gimnasticii, Nadia Comăneci a recunoscut că, indiferent de vârstă, abilitățile fizice trebuie întreținute constant.

Mai mult, ea a dezvăluit că s-a ales cu un genunchi bandajat după un moment de neatenție petrecut recent.

„Ai ceva dexteritate la orice vârstă, dar și pe asta trebuie să o antrenezi. Adică se duce... Totul se duce! Dar simțul și anumite lucruri pe care le-ai făcut toată viața rămân. Aseară am călcat greșit și acum am un bandaj la genunchi. Am încercat să fac o chestie pe lateral și m-am dus cu tot cu toc”, a mărturisit Nadia Comăneci.

Chiar dacă incidentul nu pare unul grav, mărturisirea a stârnit amuzamentul fanilor, care continuă să o admire pentru energia și spiritul său competitiv, la aproape cinci decenii de la performanța istorică ce a schimbat pentru totdeauna lumea gimnasticii.

Jurizarea, o oportunitate neașteptată pentru marea gimnastă

Din sezonul 2027, Nadia Comăneci îi va evalua pe concurenții celui mai urmărit show de talente din România, luând locul actriței Carmen Tănase. Sportiva spune că, deși este obișnuită să fie asociată cu performanțele din gimnastică și cu celebrul „10 perfect”, experiența de jurat într-un astfel de format reprezintă o provocare diferită.

„Este o oportunitate enormă pentru mine să fiu aici, prezentă la un show de acest nivel. Faptul că am fost invitată să-mi dau cu părerea ca jurat mi-a făcut o mare onoare”, a declarat Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a povestit că singura experiență asemănătoare pe care a avut-o în trecut a fost în cadrul emisiunii britanice „Tumble”, unde vedetele încercau să învețe elemente de gimnastică și erau evaluate de un juriu de specialitate.

Deși este una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial, Nadia Comăneci a dezvăluit că la filmările pentru „Românii au talent” a avut parte de momente emoționante alături de copii talentați, cărora chiar ea le-a cerut autografe.

Sportiva a povestit că doi copii din Ucraina, care au prezentat un număr aerian, precum și un băiețel pasionat de tobe au impresionat întregul juriu.

„Ne-a făcut special un băț cu numele nostru și ne-a cerut să facem poze și să semnăm. Și noi le-am cerut lor autografe. Niște copii de nouă ani”, a spus fosta campioană.

Ghid de cumpărături

cosmin cernat maya instagram jpg
Fiica lui Cosmin Cernat, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr! S-a emis un ordin de protecție. Reacția Mihaelei Rădulescu Vedete românești
Jack Nicholson jpg
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood Vedete internaționale
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet adevarul.ro

Parteneri

image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Răsturnare de situație în cazul camerelor ascunse la cabana din Avrig. Cine i-ar fi filmat pe invitați observatornews.ro
image
Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani” www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului” www.fanatik.ro
image
El este iubitul Oanei Tomoiagă. Concurenta de la Asia Express și Denis sunt împreună de 5 ani www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
alexandra dinu adrian mutu
Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț Vedete românești
În doar două zile, Cătălin Botezatu a făcut un adevărat maraton de evenimente
#Exclusiv Click!
Cătălin Botezatu, critici pentru designeri: „O prezentare lungă, cât o zi de post, nu înseamnă și calitate” Vedete românești
image png
FotoChristina Aguilera, fotografie îndrăzneață în cadă! Cum a apărut artista la 45 de ani Vedete internaționale
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoLily Apostol se bate cu Roxana Ciuhulescu pentru titlul de vedeta cu cele mai lungi picioare din România! Ce dimensiuni are fosta voleibalistă Vedete românești
Maia Morgenstern 1(1) jpg
Maia Morgenstern revine pe micul ecran. În ce serial de la Antena 1 va juca marea actriță Vedete românești
image png
Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă Vedete românești
Halloween sydney sweeney jpg
Unele sexy, altele cuminți! Cum s-au costumat divele de Halloween Vedete internaționale
Irinel Columbeanu citește Biblia în fiecare zi de când s-a pocăit
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net