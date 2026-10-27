 Ce a făcut un japonez pentru Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Andi Moisescu a dezvăluit totul: „Pentru ea nu e nimic nou”
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Ce a făcut un japonez pentru Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Andi Moisescu a dezvăluit totul: „Pentru ea nu e nimic nou”

#Românii au talent
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Nadia Comăneci va fi una dintre surprizele sezonului din 2027 al emisiunii „Românii au talent”, iar primele filmări au adus deja momente neașteptate. Andi Moisescu, unul dintre jurații care au rămas alături de show încă de la început, a povestit cum este să împartă masa juriului cu celebra gimnastă și a dezvăluit ce a făcut un concurent venit tocmai din Japonia pentru a-i arăta cât de mult o apreciază.

Andi Moisescu, despre cum este să împartă masa juriului cu celebra Nadia Comăneci
Andi Moisescu, despre cum este să împartă masa juriului cu celebra Nadia Comăneci Foto: Click!

PRO TV a început filmările pentru sezonul din 2027 al emisiunii „Românii au talent”. Din juriu fac parte Andra Măruță, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci, care a înlocuit-o pe Carmen Tănase. Prezența fostei gimnaste a fost o surpriză inclusiv pentru colegii săi, care nu și-ar fi imaginat că vor ajunge să împartă aceeași masă cu una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc.

Cum se înțelege Andi Moisescu cu Nadia Comăneci

Juratul a povestit și cum s-a schimbat admirația pe care i-o purta fostei gimnaste după ce a petrecut mai multe ore alături de ea la filmări. Cei doi stau unul lângă celălalt, iar experiențele comune și amintirile din perioade apropiate ale vieții i-au ajutat să găsească rapid subiecte de conversație.

„E excepțional! Ea cred că se simte foarte bine. Toți ne simțim foarte bine cu ea. Oricum am admirat-o întotdeauna! Dar acum, după ce am petrecut ore întregi cu ea la masa juriului, admirația mea e de 10 ori mai mare, dacă poți să-ți imaginezi... Suntem colegi de bancă acum! Stă fix lângă mine.

Și, fiind generații foarte apropiate, am petrecut foarte multe tipuri de experiențe comune. Și asta ajută foarte mult la dialog. Sunt multe lucruri de care ne bucurăm și mă întreabă: «Tu ai trăit?». «Da, am trăit...». Avem foarte multe chestii pe care le-am trăit în paralel, dar în același timp”, a adăugat Andi Moisescu pentru Libertatea.

Deși este obișnuit cu atmosfera emisiunii, juratul a recunoscut că prezența Nadiei Comăneci i-a provocat emoții, mai ales în prima zi de filmare.

Ca să fiu sincer cu tine, am avut ceva emoții. Și să știi că am avut și în prima zi, chiar dacă nu am vrut să spun nimănui niciodată... Dar simți o apăsare când te gândești... Eu mă mai întorceam din când în când și făceam: «Băi, nu cred. E chiar Nadia»! Te gândești la chestia asta, să știi. Nu știu alții cum sunt, dar eu m-am gândit. Încă și dimineața, când vin, știi...”.

Ce a făcut un concurent din Japonia pentru Nadia Comăneci

Andi Moisescu a dezvăluit și un moment inedit care a avut loc în timpul filmărilor pentru noul sezon. Un comediant venit din Japonia a învățat câteva cuvinte în limba română special pentru a-i transmite Nadiei Comăneci cât de mult o apreciază.

Juratul a explicat că, deși publicul român nu este obișnuit ca participanții străini să recunoască membrii juriului, pentru Nadia asemenea întâlniri nu reprezintă o noutate, având în vedere experiența sa internațională.

„Ea e obișnuită, să știi, că trăiește în America, unde totuși acolo showbizul a scris regulile showbizului, ca să zic așa. Noi nu suntem obișnuiți ca străinii să vină să recunoască oameni din juriu, dar pentru ea nu e nimic nou. Poate tu te gândești la oameni din țări apropiate... Dar a venit un comediant din Japonia, a învățat câteva cuvinte în română ca să poată să-i spună Nadiei că o apreciază foarte tare! A fost distracție mare, îți dai seama. Dar nu vreau să dau spoiler acum din sezon, că e păcat.

Adică trebuie să vezi! Că mai e un comediant care a devenit celebru în Japonia, făcând referire la Nadia Comăneci și la costumul cu care a câștigat ea în 1976”, a încheiat Andi Moisescu pentru sursa citată.

Noul sezon al emisiunii „Românii au talent” va aduce, așadar, nu doar concurenți cu aptitudini spectaculoase, ci și întâlniri neașteptate și momente de umor în jurul mesei juriului. Iar povestea celor doi comedianți japonezi și reacția Nadiei Comăneci sunt printre surprizele pe care telespectatorii le vor putea descoperi în 2027.

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