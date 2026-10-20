Nadia Comăneci, dezvăluiri despre întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni. Ce impresie i-a lăsat președintele României: „Mi s-a părut foarte...”

Nadia Comăneci a povestit cum a decurs prima sa întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și ce a remarcat la acesta în momentul în care a fost premiată la Palatul Cotroceni. Legendara gimnastă a vorbit, într-un interviu pentru Viva!, despre impresia pe care i-a lăsat-o șeful statului, dar și despre experiența surprinzătoare pe care o trăiește în prezent, în calitate de jurat al emisiunii „Românii au talent”.

Nadia Comăneci a povestit cum a decurs prima sa întâlnire cu președintele României Foto: Radio România.

Anul 2026 are o semnificație specială pentru Nadia Comăneci, întrucât se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Declarat Anul Nadia Comăneci, acest moment aniversar readuce în atenția publicului cariera uneia dintre cele mai importante sportive din România.

Ce a spus Nadia Comăneci despre Nicușor Dan, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni

La finalul lunii mai, Nadia Comăneci a fost premiată la Palatul Cotroceni, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe președintele Nicușor Dan. Întrebată cum i s-a părut șeful statului, fosta gimnastă a vorbit deschis despre interacțiunea lor și a dezvăluit ce a remarcat la acesta.

„Mi s-a părut foarte prietenos, mi s-a părut și puțin timid. M-am bucurat să fiu invitată la Cotroceni, să primesc această onoare de la președintele țării, înțeleg că mai am anumite lucruri de făcut și va fi și dânsul prezent la acțiunile respective. Eu sunt un om foarte sociabil, politicos, și respect pe toată lumea”, a declarat Nadia Comăneci.

Sportiva s-a arătat încântată de invitația primită și de recunoașterea oferită la nivel prezidențial. Totodată, aceasta a lăsat să se înțeleagă că urmează și alte proiecte și evenimente la care ar putea participa alături de președintele României.

Nadia Comăneci, experiență inedită în juriul „Românii au talent”

Pe lângă momentele speciale dedicate carierei sale, Nadia Comăneci a început un nou capitol profesional în România. Legendara campioană face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, o experiență diferită de tot ceea ce a făcut până acum în fața publicului din țară.

Deși este obișnuită cu competițiile internaționale și cu presiunea marilor evenimente sportive, rolul de jurat i-a oferit ocazia să descopere o altă latură a divertismentului și să interacționeze cu oameni din domenii diferite.

„Mă bucur să fac parte dintr-un show deschis internațional, unde toți au șansa să-și arate abilitățile, talentul, în ciuda emoțiilor. Au un curaj pe care eu îl admir! M-am bucurat, desigur, că am fost invitată să fac parte din această poveste frumoasă numită Românii au Talent, poveste pe care am urmărit-o des cu mare drag”, a mărturisit Nadia Comăneci.

Cum au primit-o Andra, Andi Moisescu și Dragoș Bucur în echipa emisiunii

Integrarea în echipa juraților a fost una dintre provocările noului proiect. Nadia Comăneci a povestit că îi cunoștea deja pe unii dintre colegi, în timp ce întâlnirea cu Andra a fost o premieră.

„M-au primit foarte bine. M-am întâlnit prima oară cu Bobo, cu două săptămâni înainte de a intra în show, pe Andi îl știam, pentru că am avut niște campanii împreună. Pe Andra nu o cunoscusem. Am avut emoții la început, pentru că nu știam cât de îndrăzneață și deschisă pot să fiu, mi-era teamă să nu spun ceva greșit, dar e în regulă să mai și greșești, că nu toată lumea e perfectă, chiar dacă eu am atins la un moment dat perfecțiunea. E frumos, e foarte frumos! Eu și colegii mei din juriu ne completăm, mie așa mi se pare”, a explicat fosta campioană olimpică.

Deși publicul o asociază în primul rând cu seriozitatea și disciplina care au consacrat-o în gimnastică, Nadia Comăneci spune că, în afara sălii de antrenament, este o persoană veselă, cu un simț al umorului bine dezvoltat.

„Toată lumea care nu mă cunoaște spune că par foarte serioasă. În gimnastică eram foarte serioasă când îmi făceam exercițiile și toată lumea mă critica pentru că nu zâmbeam. Și la un moment dat am întrebat: 'Dar dumneavoastră dacă vă urcați pe bârna aceea de patru centimetri puteți să mai zâmbiți atunci? La final zâmbesc'. Dar să știți că eu de fel sunt o fire foarte veselă, dar am umor 'uscat', așa cum se spune. În rest am observat că sunt mulți care se poartă cu mine, așa, cu mănuși, să spunem, dar nu au de ce, că și eu tot de aici vin”, a povestit Nadia Comăneci.

2026, un an special pentru Nadia Comăneci

Revenirea frecventă în România a fost determinată și de numeroasele evenimente organizate în anul dedicat performanței sale istorice. Nadia Comăneci a participat la mai multe manifestări importante, printre care inaugurarea sălii care îi poartă numele, la Otopeni, Gala Nadia și o competiție organizată la Onești.

„Eu am casă aici și am avut tot timpul casă aici. Am plecat din anumite motive, apoi s-a schimbat totul după ce am plecat eu. Dar eu am venit des în țară. Nu am venit chiar atât de des ca anul acesta, pentru că 2026 a fost 'Anul Nadia' și am avut în fiecare lună ceva de făcut, am sărbătorit și deschiderea sălii Nadia Comăneci de la Otopeni, pe care a construit-o Țiriac, am făcut și Gala Nadia, am fost și la competiție în Onești. Am încercat să atingem această nouă generație, copiii aceștia micuți care se uită la televizor, să vadă că Nadia, de fapt, există”, a declarat aceasta.

Pentru fosta gimnastă, întâlnirea cu noile generații reprezintă o ocazie de a le arăta copiilor că performanța sportivă nu ține doar de medalii și recorduri, ci și de muncă, disciplină și curaj.

Cum se descurcă Nadia Comăneci cu drumurile dintre România și Statele Unite

Programul încărcat presupune și numeroase călătorii între România și Statele Unite, acolo unde locuiește alături de soțul său. Nadia Comăneci a recunoscut că ritmul deplasărilor poate fi obositor, mai ales din cauza diferenței de fus orar.

Soțul ei s-a bucurat de noul proiect, însă a avut și unele îngrijorări legate de perioada îndelungată pe care sportiva urma să o petreacă în România.

„S-a bucurat foarte mult, dar s-a și îngrijorat puțin că voi sta atât de mult aici. O să ne facem programul astfel încât să vină și el de câteva ori în România. Eu merg la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Rotterdam, el a plecat din State să ne vedem acolo vreo șase zile, mă întorc în România, plec în State, apoi revin în România în noiembrie”, a explicat Nadia Comăneci.

Întrebată ce i se pare cel mai dificil în acest program, fosta campioană a oferit un răspuns în stilul său caracteristic, cu o notă de umor.

„Știți cu ce-mi este greu? Este greu acum cu adaptatul la fusul orar, dar cum sunt sportivă și disciplinată, ideea mea este ca atunci când sosesc de peste Ocean și este înaintea orei de prânz, beau cafea, dacă este după ora șase beau bere și atunci îmi dau seama dacă e zi sau seară (râde)”, a încheiat Nadia Comăneci.

Prin proiectele în care este implicată și prin participarea la evenimente dedicate performanței sale, Nadia Comăneci continuă să fie prezentă în viața publică din România, la 50 de ani de la momentul care a transformat-o într-un simbol al gimnasticii mondiale.