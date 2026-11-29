Pentru multe familii din România, icoanele au un loc special în casă. Sunt primite la botez, cumpărate din pelerinaje, moștenite de la părinți sau bunici și păstrate uneori zeci de ani, ca amintire a celor dragi și simbol al credinței.

Cât de importantă este așezarea icoanelor în casă și greșala pe care mulți o fac. Foto: Shutterstock

Puțini se întreabă însă dacă locul în care le așază este cel potrivit. În tradiția ortodoxă, icoana nu este considerată un simplu obiect decorativ, iar amenajarea unui colț de rugăciune are o semnificație aparte.

Potrivit unei cateheze publicate de Basilica.ro, icoanele fac legătura dintre biserica parohială și casa credincioșilor. În jurul lor se poate reuni întreaga familie pentru rugăciune, indiferent de vârstă. Tocmai de aceea, fiecare locuință poate avea un spațiu special dedicat acestui moment, în care liniștea și reculegerea să fie pe primul loc.

Unde este bine să așezăm icoanele în locuință

Conform tradiției ortodoxe, locul preferat pentru icoane este peretele orientat spre răsărit. Această orientare are o semnificație spirituală: răsăritul este asociat cu lumina, cu începutul și cu Hristos, numit în limbajul bisericesc „Soarele Dreptății”. Credincioșii obișnuiesc să se roage cu fața spre est, motiv pentru care și colțul de rugăciune este amenajat, atunci când locuința permite, în această direcție.

Nu toate casele au însă o cameră sau un perete potrivit. Important este ca icoanele să fie așezate într-un loc curat, liniștit și respectat, unde membrii familiei să se poată opri pentru câteva clipe de rugăciune. Un perete liber din living sau din dormitor poate deveni un astfel de spațiu.

Este recomandat ca icoanele să nu fie amestecate cu obiecte decorative fără legătură cu viața religioasă. Un colț de rugăciune nu trebuie să arate ca o vitrină încărcată, ci să păstreze simplitatea și atmosfera de reculegere.

Ce icoane ar trebui să avem și cum le așezăm

Printre cele mai întâlnite reprezentări în casele creștinilor ortodocși se numără icoana Mântuitorului Iisus Hristos și cea a Maicii Domnului. Familiile pot adăuga și icoana sfântului al cărui nume îl poartă, precum și reprezentări ale sfinților pe care îi cinstesc în mod deosebit.

Nu există un număr obligatoriu de icoane pe care trebuie să îl aibă o locuință. Unele familii aleg să păstreze doar una sau două, în timp ce altele amenajează un întreg perete dedicat rugăciunii.

Mai importantă decât numărul lor este semnificația pe care o au pentru cei care le păstrează.

De ce icoanele nu sunt simple obiecte decorative

În învățătura ortodoxă, cinstirea icoanei nu înseamnă adorarea lemnului, a sticlei sau a picturii, ci cinstirea persoanei sfinte reprezentate. Basilica.ro explică faptul că icoana are, înainte de toate, un rol religios și liturgic, iar valoarea sa decorativă este secundară.

În multe familii, icoanele au devenit martore tăcute ale celor mai importante momente: rugăciunile părinților pentru copiii lor, speranța în clipele grele sau recunoștința după o perioadă dificilă. Unele sunt păstrate de la bunici și trec din generație în generație, purtând cu ele amintiri și povești de familie.

Dincolo de locul ales pe perete, rostul unui colț de rugăciune este să ofere un spațiu în care oamenii să se apropie de credință și să găsească liniște. Iar o icoană își împlinește menirea nu prin felul în care este expusă, ci prin credința și rugăciunea celor care se opresc în fața ei.