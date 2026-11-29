Un incident neașteptat a provocat emoții uriașe în rândul jucătorilor EuroMillions din Belgia. Aproape 360.000 de persoane au primit un mesaj prin care erau anunțate că au câștigat marele premiu al loteriei, în valoare de 39 de milioane de lire sterline. Bucuria nu a durat însă prea mult. La scurt timp după expedierea mesajelor, reprezentanții loteriei au descoperit că totul fusese provocat de o eroare tehnică.

Sute de mii de jucători au crezut că au devenit milionari Foto: Pexels

Incidentul s-a produs marți, când Loteria Națională Belgiană a transmis aproximativ 356.906 de e-mailuri către participanții la EuroMillions. Mesajele îi informau pe deținătorii biletelor că numerele alese de ei corespundeau combinației câștigătoare. Pentru sute de mii de oameni, notificarea a părut anunțul unei schimbări spectaculoase de viață, însă entuziasmul a fost înlocuit rapid de dezamăgire.

Sute de mii de jucători au fost anunțați în mod greșit că sunt milionari

Angajații instituției au observat problema la scurt timp după distribuirea mesajelor și au fost nevoiți să îi contacteze din nou pe participanți pentru a le explica situația. Practic, persoanele care credeau că au pus mâna pe premiul uriaș au aflat că notificarea primită nu era reală, scrie metro.co.uk.

Stéphanie Deleul, purtătoarea de cuvânt a Loteriei Naționale Belgiene, a oferit explicații pentru publicația belgiană Het Laatste Nieuws. Aceasta a precizat că incidentul a pornit de la o neînțelegere privind distribuirea premiilor în e-mailul general care conținea rezultatele EuroMillions.

Reprezentanta instituției a anunțat că toți jucătorii afectați vor primi un nou mesaj, în care vor fi prezentate detaliile problemei. Departamentul de marketing lucrează la rezolvarea situației, iar eroarea a fost identificată imediat.

De asemenea, Stéphanie Deleul a transmis că problema a fost depistată suficient de repede pentru ca extragerea programată vineri să se desfășoare fără dificultăți.

Ulterior, informațiile au fost clarificate, iar reprezentanții loteriei au confirmat că nu exista niciun câștigător al marelui premiu. Cele aproape 360.000 de persoane care primiseră notificările nu câștigaseră, de fapt, jackpotul.

Un alt detaliu care a atras atenția angajaților a fost numărul uriaș de presupuşi câștigători. Statistic, era practic imposibil ca un asemenea număr de participanți să fi ghicit combinația câștigătoare, ceea ce a contribuit la identificarea erorii.

Jackpotul EuroMillions va fi reportat pentru următoarea extragere

În urma incidentului, marele premiu nu a fost revendicat, iar suma va fi reportată pentru extragerea de vineri. EuroMillions rămâne una dintre loteriile cu șanse extrem de reduse de câștig al premiului principal. Probabilitatea ca un participant să nimerească toate numerele necesare pentru jackpot este de aproximativ una la 139 de milioane.

Incidentul din Belgia vine după un alt episod neobișnuit petrecut în Italia, unde o femeie a aruncat din greșeală un bilet de loterie în valoare de un milion de euro. Jucătoarea ajunsese să creadă că biletul nu putea fi încasat, după ce primise această informație într-un magazin din localitatea Binetto, în sudul Italiei.

Povestea a avut însă un final neașteptat. Angajații serviciului de salubritate au căutat timp de două zile prin cantități mari de deșeuri, în încercarea de a recupera biletul pierdut. În cele din urmă, aceștia au reușit să găsească tichetul câștigător.

Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a avut astfel parte de o a doua șansă, după ce pierduse premiul de un milion de euro fără să știe că biletul său era câștigător.