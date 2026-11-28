Corina Chiriac a vorbit extrem de deschis despre faptul că ea nu a fost mereu o persoană credincioasă, ci anumite experiențe din viața ei au făcut-o să creadă în Dumnezeu. Artista a început să se dezvolte mai mult pe partea spirituală după experiențele sale din Israel din 1983 și după momentele de cumpănă ale mamei sale.

Corina Chiriac, despre cum a descoperit calea spre credință. Foto: captură YouTube

Invitată la podcastul Mirelei Voicu, marea artistă Corina Chiriac a dezvăluit câteva experiențe din viața sa, ce au pus-o pe gânduri și au făcut-o să-și schimbe gândirea când vine vorba de credință.

Experiența din Israel care i-a schimbat perspectiva asupra credinței

Corina Chiriac a povestit de o călătorie de a sa din 1983 în Israel, cu marele actor Alexandru Arșinel. Cei doi nu erau singuri, ci cu o mică echipă din cadrul Teatrului Tănase, pentru a cânta la o comunitate de evrei. Astfel, ea a fost invitată să viziteze orașul vechi din Ierusalim.

„Eram în Ierusalimul vechi, eu răcită cobză după niște cântări groaznice în frigul care era în sălile de spectacol atunci. Uite, mi se face frig numai când îmi aduc aminte și aici e cald, și am avut revelația de a vedea pe Via Dolorosa, o scenă dramatică din conducerea Mântuitorului cu crucea în spate către Golgota. (...)

Și văzând această scenă m-am descălțat și am spus dacă aș putea să alerg aș opri tragedia care urmează să se întâmple. Am mai povestit și o să mai povestesc asta, întâmplarea asta. Arșinel îmi striga din ușă: „Ce ai pățit, dragă? Încalță-te, că și așa ești coaptă. Avem spectacol mâine”

Intrăm în Catedrala Sfântului Mormânt, ridicată de împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, E frig, îngrozitor. Și m am dus desculță până la Sfântul Mormânt”, a declarat Corina Chiriac la podcast.

După ce s-a rugat acolo, a doua zi s-a trezit sănătoasă. Despre această experiență Corina Chiriac spune că a reprezentat o „minune”, de care și-a dat seama abia patru luni mai târziu. Artista subliniază că avea 33 de ani la acea vreme, 33 fiind și vârsta la care se consideră că Iisus a fost pe pământ, deci consideră că nimic nu a fost întâmplător.

Această „minune” trăită a transformat-o dintr-o persoană necredincioasă într-un căutător spiritual, determinând-o să înceapă să citească Noul Testament și să studieze istoria creștinismului pentru a înțelege contextul întrupării lui Iisus.

A cerut ajutor pentru vindecarea mamei

Artista a mai povestit că mama ei s-a îmbolnăvit, fiind diagnosticată cu poliartrită reumatoidă. Astfel, ea a făcut o reacție agresivă la un ochi, care i s-a umplut cu puroi și pe care nu mai putea să-l deschidă. Au dus-o la spital, iar medicii i-au spus că trebuie să o opereze de urgență în următoarea zi. Atunci, ea a mers să se roage la Dumnezeu.

„Am alergat la biserică și am spus: „Doamne dacă tu m ai vindecat pe mine, te rog ajut-o pe mama. Ea e cel mai important om din viața mea pe pământ. Trebuie s-o ajuți pe mama.”. Și a doua zi dimineață m am dus la 7:00 la spital. A venit profesorul Olteanu, Dumnezeu să-l ierte, și i-a dat Dumnezeu gândul bun să-i mai pună o dată atropină în ochi, pentru că el venise s-o ia cu targa la operație și s-a deschis ochiul, s a deschis pupila”, a povestit Corina Chiriac.

Ea vede credința ca pe o formă de comunicare directă cu Dumnezeu, pe care o numește cu afecțiune „bunuțul”. Aceasta implică rugăciuni pentru orice aspect al vieții, de la sănătate până la probleme banale, precum repararea unui obiect sau găsirea unor pantofi comozi. Acum, își face rugăciunile în fiecare seară.