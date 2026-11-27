Survivor România 2027 începe să-și dezvăluie concurenții, iar primele nume confirmate în echipa Faimoșilor sunt Adrian Mutu și Bella Santiago. Fostul fotbalist și îndrăgita artistă vor lăsa în urmă confortul de acasă pentru a lua parte la una dintre cele mai solicitante experiențe televizate.

Adrian Mutu și Bella Santiago sunt primii concurenți anunțați în echipa Faimoșilor Foto: Facebook Antena1

Adrian Mutu a fost primul concurent anunțat oficial, vineri, 27 noiembrie 2026, la Antena 1. La scurt timp, postul de televiziune a dezvăluit că și Bella Santiago va face parte din tribul Faimoșilor în noul sezon. Pentru cei doi, participarea înseamnă o provocare diferită, în care vor conta rezistența, adaptarea și capacitatea de a face față condițiilor dificile.

Adrian Mutu, primul Faimos confirmat la Survivor România 2027

Cunoscut de public drept „Briliantul”, Adrian Mutu are în spate o carieră impresionantă în fotbal. Fostul atacant al echipei naționale a evoluat de-a lungul anilor la cluburi importante din Europa, printre care Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina.

Mutu a reprezentat România în competiții internaționale și a rămas unul dintre numele cunoscute ale fotbalului românesc. După retragerea din activitatea de jucător, acesta a continuat să activeze în domeniu, de această dată din postura de antrenor.

Acum, fostul fotbalist se pregătește să intre într-o competiție cu reguli complet diferite de cele ale sportului care l-a consacrat. La Survivor România 2027, experiența acumulată pe teren ar putea să îi fie de folos, însă probele îl vor pune în situații în care va trebui să își testeze rezistența fizică și capacitatea de adaptare.

Bella Santiago se alătură tribului Faimoșilor. Artista acceptă provocarea vieții ei

Un alt nume confirmat pentru echipa Faimoșilor este Bella Santiago. Artista este pregătită să intre în aventura Survivor România 2027, după ce a trăit deja emoția unei competiții în România. De această dată, însă, provocarea va fi una cu totul diferită.

Anunțul făcut de Antena 1 a fost însoțit de un mesaj prin care artista este prezentată drept pregătită să intre în joc: „După ce a trăit emoția competiției de acasă, Bella Santiago este gata să intre în joc! Iubita artistă este pregătită de provocarea vieții ei și se alătură tribului Faimoșilor, în următorul sezon!”