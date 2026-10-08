 Adrian Mutu, printre numele vehiculate pentru Survivor 2027. Fostul fotbalist ar fi fost deja contactat de producători
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Adrian Mutu, printre numele vehiculate pentru Survivor 2027. Fostul fotbalist ar fi fost deja contactat de producători

#Survivor România
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Pregătirile pentru sezonul 2027 al emisiunii Survivor sunt în plină desfășurare, iar printre numele vehiculate pentru noua ediție se numără și cel al fostului internațional român Adrian Mutu.

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Foto: Facebook/Captură video Youtube

Adrian Mutu, în discuții cu producătorii Survivor

Potrivit informațiilor relatate de GSP, fostul fotbalist ar fi fost deja contactat de producătorii competiției și ar exista discuții avansate privind participarea sa.

După succesul sezonului 2026, câștigat de Gabriel Tamaș, producătorii își doresc să aducă în concurs personalități cu notorietate și experiență sportivă, iar Adrian Mutu se află pe lista lor de priorități.

Fostul atacant al naționalei României, care împarte cu Gheorghe Hagi titlul de golgheter all-time al echipei reprezentative, este considerat unul dintre cele mai sonore nume vehiculate pentru noua ediție.

Adrian Mutu ar fi ajuns deja la o înțelegere de principiu cu Antena 1 pentru participarea în reality-show-ul filmat în Republica Dominicană. Surse apropiate fostului fotbalist susțin că negocierile sunt într-un stadiu avansat și că părțile s-ar fi înțeles în linii mari asupra condițiilor colaborării.

În plus, potrivit acelorași surse, producătorul formatului, Vladimir Dembinski, s-ar fi întâlnit recent cu Adrian Mutu pentru a discuta ultimele detalii ale contractului. Dacă acordul va fi finalizat, fostul internațional ar urma să primească o sumă importantă atât la semnare, cât și pentru perioada petrecută în competiție.

În prezent, Adrian Mutu colaborează deja cu Antena 1 în calitate de analist și expert pentru meciurile echipei naționale a României, difuzate de postul de televiziune.

Deocamdată, reprezentanții Antenei 1 nu au confirmat oficial lista concurenților pentru sezonul 2027, însă numele lui Adrian Mutu este unul dintre cele mai surprinzătoare și mai atractive vehiculate până acum pentru noua ediție a competiției.

Gabi Tamaș a plecat din Dominicană cu trofeul Survivor 2026

Gabriel Tamaș a fost câștigătorul sezonului 2026 Survivor România, după ce a fost preferatul publicului în marea finală disputată împotriva lui Lucian Popa.

Fostul sportiv român a reușit să ajungă până la capătul competiției filmate în Republica Dominicană, demonstrând rezistență fizică, ambiție și spirit competitiv. În urma votului telespectatorilor, Tamaș a fost desemnat marele câștigător al sezonului și a intrat în posesia trofeului, precum și a premiului în valoare de 100.000 de euro.

La finalul competiției, acesta a declarat că se simte împlinit după parcursul dificil avut în concurs și că experiența Survivor l-a schimbat profund. Înainte de a câștiga marele premiu, Gabi Tamaș spunea că deja se simțea noroc doar pentru că a concurat la Survivor.

"Indiferent de ce se va întâmpla, mă simt împlinit, mă bucur că nu mi-am dezamăgit familia", a declarat atunci Tamaș,. „Îi sfătuiesc pe cei de acasă să voteze cum vor ei. Eu mă consider deja câștigătorul Survivor în mintea mea”.

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