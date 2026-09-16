Sandra, soția lui Adrian Mutu, primele declarații despre al doilea copil:„Suntem foarte bine așa”

Sandra Mutu e pe cai mari! A început cariera în televiziune, la postul Antena Stars unde apare sâmbăta și duminica în postura de prezentatoare. Dacă până acum frumoasa soție a „Briliantului” s-a dedicat exclusiv familiei, acum bruneta este foarte prinsă cu noul său job de la TV. A răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor: când va deveni, din nou, mămică?

1/7 Sandra, Adrian Mutu și fiul lor, Tiago Foto: Antena 1

Sandra Mutu are 30 de ani și este cea de-a treia soție a lui Adrian Mutu, fostul fotbalist devenit antrenor. În 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. După doar an de la divorțul de Consuelo Matos, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici.

Sandra și Adrian s-au căsătorit în toamna anului 2017. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago, care se pare că va călca pe urmele tatălui său și va deveni fotbalist.



Sandra, a treia soție a lui Adrian Mutu, nu mai vrea deocamdată al doilea copil

Întrebată de Click! dacă în acest moment, când a început cariera îi televiziune, și-ar mai dori un copil, Sandra a răspuns foarte hotărâtă:

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant.

Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, în exclusivitate pentru Click!

Cum s-a îndrăgostit Adi Mutu de frumoasa Sandra?

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mutu a dezvăluit că a remarcat-o pe frumoasa Sandra încă din 2010, pe când aceasta a câștigat titlul de Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!». Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu, pe YouTube. De șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit.

Adi Mutu, alături de Mario, Adriana, Maya și Tiago Foto: Facebook

„Briliantul” are patru copii

Prima soție a lui Adrian Mutu a fost Alexandra Dinu, de care a divorțat în 2003, i-a dăruit un băiat, pe Mario, care are în prezent 24 de ani. Ulterior, fostul fotbalist s-a căsătorit cu Consuelo Matos Gomez, alături de care are două fiice, Adriana (20 de ani) și Maya( 18 ani). Din octombrie 2017, Adrian Mutu este căsătorit cu Sandra, alături de care are un băiat.