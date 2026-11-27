Vești importante pentru fanii Survivor! Adi Vasile a făcut un anunț care a stârnit entuziasmul celor care așteaptă noul sezon al reality show-ului filmat în Republica Dominicană. Prezentatorul a dezvăluit când vor fi făcute publice primele nume ale concurenților și le-a pregătit telespectatorilor o surpriză.

Adi Vasile a făcut noi dezvăluiri despre Survivor. Foto: Profimedia

În urmă cu ceva timp, Adi Vasile oferea primele informații despre pregătirile pentru noul sezon Survivor. La acel moment, castingul se apropia de final, iar interesul pentru participarea la competiție fusese unul foarte mare. Potrivit prezentatorului, peste 4.000 de persoane se înscriseseră pentru a lua parte la experiența din Republica Dominicană, iar procesul de selecție a presupus o muncă importantă din partea echipei de producție.

„Au fost mai bine de 4.000 de oameni care s-au înscris”

Tot atunci, Adi Vasile anticipa că telespectatorii vor avea parte de un sezon mai puternic decât cel precedent, cu numeroase provocări și răsturnări de situație. Prezentatorul era optimist în privința competiției și promitea o experiență intensă pentru concurenți și pentru cei care îi vor urmări din fața televizoarelor.

„Castingul este în acest moment în partea finală. Au fost mai bine de 4.000 de oameni care s-au înscris, așa că a fost foarte multă muncă de a tria printre ei. Cred că o să fie un sezon mai puternic decât cel care a fost anul trecut și, aș spune, cu mai multe întorsături neașteptate”, a spus Adi Vasile într-un interviu pentru Viva.ro.

Adi Vasile anunță primii trei concurenți de la Survivor 2027

Acum, prezentatorul a venit cu o nouă veste pentru fanii emisiunii. Prin intermediul rețelelor de socializare, Adi Vasile a dezvăluit că primele trei nume din echipa Faimoșilor vor fi făcute publice în această seară, chiar în timpul difuzării emisiunii Insula Iubirii. Anunțul a stârnit curiozitatea telespectatorilor, care așteaptă să afle ce vedete vor accepta provocarea competiției din junglă.

„Curioși să descoperiți primii trei Faimoși din acest sezon? Diseară, în timpul difuzării Insula Iubirii, e vremea primelor anunțuri”, a anunțat Adi Vasile, pe Instagram.

Când pleacă Adi Vasile în Republica Dominicană pentru Survivor 2027

Prezentatorul a publicat și un alt mesaj prin care a confirmat că pregătirile pentru noul sezon sunt în plină desfășurare. Acesta le-a mărturisit fanilor că îi este dor de experiența din Republica Dominicană, de zilele petrecute pe platourile de filmare, de echipă și de concurenți. Totodată, Adi Vasile a dezvăluit că plecarea în Republica Dominicană și începutul filmărilor se apropie.

Mai mult, prezentatorul le-a cerut urmăritorilor să îi spună ce concurenți și-ar dori să vadă în competiția din 2027 și le-a promis că va reveni în curând cu noi informații despre reality show.

„Dragilor, vă salut! Știu că mulți dintre voi de-abia așteptă să vadă noul sezon de Survivor. Nu mai e mult până vom pleca în Dominicană și până vom începe filmările. Eu trebuie să vă recunosc că mi-a fost dor de fiecare zi de filmare de acolo, din Dominicană, de echipă și de concurenți. Iar pe voi aș vrea să vă întreb… Ce concurenți v-ați dori să vedeți în Survivor 2027? Așa că lăsați comentariile mai jos, o să le citesc pe toate, iar cu noi informații despre Survivor 2027 voi veni curând. Așa că stați aproape! Pe curând!”, a spus Adi Vasile pe Instagram.