Adi Vasile și-a refăcut viața după despărțirea de Delia Tudose? Ce spune despre o nouă relație

Adi Vasile și Delia Tudose au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație care părea să se îndrepte spre căsătorie. Cei doi formau un cuplu din 2024, iar în urmă cu doar câteva luni prezentatorul TV își ceruse iubita în căsătorie. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste s-a încheiat discret, fără ca vreunul dintre ei să ofere explicații publice despre motivele despărțirii.

Adi Vasile și Delia Tudose. Foto: Arhiva Click!

Ce spune Adi Vasile despre viața sentimentală, după despărțirea de Delia Tudose

După separarea de femeia alături de care își imagina că va ajunge în fața altarului, Adi Vasile a vorbit despre situația sa sentimentală. Prezentatorul a mărturisit că nu există, momentan, o altă femeie în viața lui, însă este convins că lucrurile se vor așeza la momentul potrivit. Până atunci, preferă să se bucure de prezent, de proiectele profesionale și de experiențele pe care le trăiește.

„Nu a apărut nimeni în viața mea. Cred că la momentul potrivit o să se întâmple, când o fi acela, când vine momentul potrivit. Altfel, mă bucur de viață, mă bucur de proiecte frumoase, mă bucur de seri ca astea și, evident, de așteptarea de a pleca în Dominicană”, a spus Adi Vasile într-un interviu pentru Viva.ro.

Adi Vasile, detalii despre noul sezon Survivor. Câte persoane s-au înscris la casting

Dincolo de schimbările din viața personală, prezentatorul se pregătește pentru un nou sezon Survivor, emisiune așteptată cu nerăbdare de telespectatori. Adi Vasile a oferit și câteva informații despre pregătirile pentru competiție, dezvăluind că procesul de selecție a concurenților se apropie de final. Peste 4.000 de persoane s-au înscris la casting, iar prezentatorul se așteaptă ca noul sezon să fie unul și mai intens, cu numeroase răsturnări de situație.

„Castingul este în acest moment în partea finală. Au fost mai bine de 4.000 de oameni care s-au înscris, așa că a fost foarte multă muncă de a tria printre ei. Cred că o să fie un sezon mai puternic decât cel care a fost anul trecut și, aș spune, cu mai multe întorsături neașteptate”, a declarat acesta.

Cum își imagina Adi Vasile nunta cu Delia Tudose

Înainte de despărțire, Adi Vasile vorbea cu entuziasm despre planurile de nuntă și despre felul în care își dorea să arate evenimentul alături de Delia Tudose. Într-un interviu acordat publicației Viva.ro în luna februarie a acestui an, prezentatorul mărturisea că își doreau o ceremonie în care să păstreze anumite tradiții, dar fără să renunțe la o atmosferă relaxată.

„Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată. Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile pe care le cere un astfel de eveniment. Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați, iar astfel de sentimente o să îi încerce și pe părinții noștri, dar și pe toți cei care o să ne fie alături!”, spunea Adi Vasile în urmă cu câteva luni.