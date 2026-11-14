 Adi Vasile și-a refăcut viața după despărțirea de Delia Tudose? Ce spune despre o nouă relație
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Adi Vasile și-a refăcut viața după despărțirea de Delia Tudose? Ce spune despre o nouă relație

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adi Vasile și Delia Tudose au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație care părea să se îndrepte spre căsătorie. Cei doi formau un cuplu din 2024, iar în urmă cu doar câteva luni prezentatorul TV își ceruse iubita în căsătorie. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste s-a încheiat discret, fără ca vreunul dintre ei să ofere explicații publice despre motivele despărțirii.

Adi Vasile și Delia Tudose.
Adi Vasile și Delia Tudose. Foto: Arhiva Click!

Ce spune Adi Vasile despre viața sentimentală, după despărțirea de Delia Tudose

După separarea de femeia alături de care își imagina că va ajunge în fața altarului, Adi Vasile a vorbit despre situația sa sentimentală. Prezentatorul a mărturisit că nu există, momentan, o altă femeie în viața lui, însă este convins că lucrurile se vor așeza la momentul potrivit. Până atunci, preferă să se bucure de prezent, de proiectele profesionale și de experiențele pe care le trăiește.

„Nu a apărut nimeni în viața mea. Cred că la momentul potrivit o să se întâmple, când o fi acela, când vine momentul potrivit. Altfel, mă bucur de viață, mă bucur de proiecte frumoase, mă bucur de seri ca astea și, evident, de așteptarea de a pleca în Dominicană”, a spus Adi Vasile într-un interviu pentru Viva.ro.

Adi Vasile, detalii despre noul sezon Survivor. Câte persoane s-au înscris la casting

Dincolo de schimbările din viața personală, prezentatorul se pregătește pentru un nou sezon Survivor, emisiune așteptată cu nerăbdare de telespectatori. Adi Vasile a oferit și câteva informații despre pregătirile pentru competiție, dezvăluind că procesul de selecție a concurenților se apropie de final. Peste 4.000 de persoane s-au înscris la casting, iar prezentatorul se așteaptă ca noul sezon să fie unul și mai intens, cu numeroase răsturnări de situație.

„Castingul este în acest moment în partea finală. Au fost mai bine de 4.000 de oameni care s-au înscris, așa că a fost foarte multă muncă de a tria printre ei. Cred că o să fie un sezon mai puternic decât cel care a fost anul trecut și, aș spune, cu mai multe întorsături neașteptate”, a declarat acesta.

Cum își imagina Adi Vasile nunta cu Delia Tudose

Înainte de despărțire, Adi Vasile vorbea cu entuziasm despre planurile de nuntă și despre felul în care își dorea să arate evenimentul alături de Delia Tudose. Într-un interviu acordat publicației Viva.ro în luna februarie a acestui an, prezentatorul mărturisea că își doreau o ceremonie în care să păstreze anumite tradiții, dar fără să renunțe la o atmosferă relaxată.

„Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată. Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile pe care le cere un astfel de eveniment. Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați, iar astfel de sentimente o să îi încerce și pe părinții noștri, dar și pe toți cei care o să ne fie alături!”, spunea Adi Vasile în urmă cu câteva luni.

Ghid de cumpărături

Karina, fiica Alinei Laufer si Jorge jpg
#Exclusiv Click!
VideoAlina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții” Vedete românești
leacul zilei cu lidia fecioru remediu pentru cei care sufera de pietre la rinichi 524138 jpg
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism Sănătate!
image
Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar adevarul.ro
image
Accident neobișnuit la Cluj-Napoca: adolescent lovit de o mașină fără șofer adevarul.ro

Parteneri

image
Giovanni Becali, transfer la Real Madrid. „Are 19 ani! L-a văzut deja Mourinho”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O râpă uriaşă, formată în urmă cu milioane de ani, se tot măreşte. Într-o bună zi, ar putea deveni un ocean observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu TAXELE în România în 2027. Anunțul momentului pentru români www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă as.ro
image
Cum să plătești mai puțin pentru încălzire în această iarnă. Temperatura la care să setezi termostatul când ești acasă și când pleci playtech.ro
image
România – Polonia, echipa de start a lui Gică Hagi. Coman, vârf! Dar încă o mare surpriză! Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Narcis Bujor i-a dat 'papucii' Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
mihai si eva gainusa
Mihai Găinușă, în Asia Express alături de fiica sa, Eva? Ce spune fostul concurent despre o nouă participare Vedete românești
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani Vedete internaționale
Cristina Bâtlan cununie civilă
Cristina Bâtlan, mărturisire plină de înțelepciune după căsătoria cu Traian: „Să spui «DA» e partea ușoară!” Vedete românești
andreea banica instagram jpg
Andreea Bănică, atentă la felul în care arată și la sănătatea sa, la 48 de ani. Ce face artista pentru a se menține în formă Vedete românești
Karina, fiica Alinei Laufer si Jorge jpg
#Exclusiv Click!
VideoAlina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții” Vedete românești
Avril Lavigne
Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima dată, la 42 de ani! Artista a adus pe lume o fetiță. Anunțul i-a luat prin surprindere pe fani Vedete internaționale
banner sanziana buruiana png
#Exclusiv Click!
Sânziana Buruiană i-a făcut fiicei sale părul permanent la 11 ani. La ce schimbare de look a apelat și fosta asistentă TV: „Ca la 20 de ani” Vedete românești
Dragoș Bucur jpg
Dragoș Bucur, veste mare pentru fani! A pus bazele unui nou proiect de suflet: „Vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul!” Vedete românești
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net