Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început pe ringul de dans, acolo unde au descoperit că împărtășesc aceeași pasiune, iar de-a lungul anilor au reușit să îmbine cu succes viața profesională cu cea de familie. Cu toate acestea, dansatorul recunoaște că există un lucru pe care ar fi vrut să îl facă mai devreme în relația cu soția sa.

Mihai Petre are un regret în relația cu Elwira, după mulți ani de căsnicie. Foto: Arhivă

Mihai Petre: „După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme”

Invitat la emisiunea „Furnicuțele”, Mihai Petre a vorbit despre momentul în care a decis să o ceară în căsătorie pe Elwira. Deși a făcut pasul și a pregătit un moment special, dansatorul consideră acum că ar fi trebuit să îi adreseze marea întrebare mult mai devreme. Acesta a povestit că a ales chiar ziua de naștere a partenerei sale pentru a o cere în căsătorie și că avea deja inelul pregătit.

„Ca orice băiat, greșeala clară: trebuie să fii pregătit. După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme. Am făcut pasul, am chemat-o de ziua ei fix în locul acela, am cerut-o cât se poate de clasic, aveam inelul pregătit”, a povestit Mihai Petre la Furnicuțele.

Cum reușesc Mihai și Elwira Petre să treacă peste neînțelegeri

La rândul ei, Elwira Petre a vorbit despre provocările unei relații de lungă durată și a recunoscut că discuțiile și micile neînțelegeri sunt inevitabile într-un cuplu. Important este, însă, modul în care partenerii aleg să gestioneze momentele tensionate. După atâția ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să facă diferența între lucrurile care contează cu adevărat și cele peste care pot trece mai ușor.

„Intervin discuții în fiecare zi, e normal, e ceva ce se întâmplă și ar fi anormal să nu se întâmple. Ce e important este că, în mulți ani, noi suntem de mulți ani împreună, am învățat cum să trecem peste discuții, am învățat ce e important și ce e mai puțin important”, a declarat Elwira Petre pentru Spynews.ro.

„Multe lucruri le-am învățat prin dans”

Dansul a avut un rol important nu doar în începutul poveștii lor de iubire, ci și în modul în care cei doi au învățat să își protejeze relația. Elwira spune că experiența de a lucra împreună i-a ajutat să înțeleagă cât de important este să nu amestece problemele profesionale cu viața personală.

„Multe lucruri le-am învățat prin dans, să nu aducem conflictele din viața noastră profesională în viața noastră personală, lucru care cred că e esențial atunci când lucrezi cu persoana pe care o iubești”, a mai spus soția lui Mihai Petre.