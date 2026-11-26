Gala TVmania 2026: Ce nume mari au urcat pe scenă și cine a câștigat trofeul pentru cea mai sexy vedetă TV
Cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania” și-a desemnat câștigătorii miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment festiv găzduit de Hotelul Sheraton din București și prezentat de jurnalista Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR.
Dintre cei 60 de nominalizați ai acestui an, doar 11 au plecat acasă cu un trofeu, în urma voturilor exprimate de cititori timp de trei săptămâni.
Cum s-au împărțit trofeele între Pro TV și Antena 1
De mai bine de două decenii, cititorii TVmania, revistă care a împlinit anul acesta 28 de ani de existență își votează emisiunile și vedetele favorite, iar pe lângă cele 10 categorii stabilite de redacție, ediția aniversară din 2026 a inclus și o secțiune specială propusă chiar de public: „Cea mai sexy vedetă TV”, câștigată de Ramona Olaru, potrivit TVmania.
Totodată, atmosfera serii a fost completată de momentul artistic susținut de Aura Șova, câștigătoarea sezonului din 2024 al emisiunii Vocea României.
Lista completă a câștigătorilor Premiilor TVmania 2026
Iată cine a primit voturile publicului la cele 11 categorii din concurs și cine a obținut premiul special al galei
- Cea mai bună emisiune de știri: Știrile Pro TV (Pro TV)
- Cel mai bun show culinar: MasterChef (Pro TV)
- Cea mai bună emisiune de divertisment de zi: SuperNeatza cu Răzvan și Dani (Antena 1)
- Cea mai bună emisiune-concurs: Ce spun românii (Pro TV)
- Cel mai bun serial românesc: Trafic (Pro TV)
- Cel mai bun reality-show matrimonial: Insula iubirii (Antena 1)
- Cel mai bun reality-show cu celebrități: Asia Express (Antena 1)
- Cel mai bun talent-show: Vocea României (Pro TV)
- Cel mai popular podcast cu vedete TV: Vreau să știu, cu Cătălin Oprișan
- Lansarea românească a anului pe platformele de streaming: Insula iubirii – Parodia (AntenaPlay)
- Cea mai sexy vedetă TV: Ramona Olaru (Antena 1)
- Premiu special – BEST LIVE BRAND EXPERIENCE: acordat BYD
Evenimentul din acest an a fost realizat alături de partenerii BYD, Kyphie, Viasat Nature, TVPaprika, Brutangerie, Bilbor și Sanador, cu găzduirea Hotelului Sheraton.