Cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania” și-a desemnat câștigătorii miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment festiv găzduit de Hotelul Sheraton din București și prezentat de jurnalista Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR.

Show-urile de la Pro TV și Antena 1 au plecat acasă cu trofeele Foto: facebook

Dintre cei 60 de nominalizați ai acestui an, doar 11 au plecat acasă cu un trofeu, în urma voturilor exprimate de cititori timp de trei săptămâni.

Cum s-au împărțit trofeele între Pro TV și Antena 1

De mai bine de două decenii, cititorii TVmania, revistă care a împlinit anul acesta 28 de ani de existență își votează emisiunile și vedetele favorite, iar pe lângă cele 10 categorii stabilite de redacție, ediția aniversară din 2026 a inclus și o secțiune specială propusă chiar de public: „Cea mai sexy vedetă TV”, câștigată de Ramona Olaru, potrivit TVmania.

Totodată, atmosfera serii a fost completată de momentul artistic susținut de Aura Șova, câștigătoarea sezonului din 2024 al emisiunii Vocea României.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor TVmania 2026

Iată cine a primit voturile publicului la cele 11 categorii din concurs și cine a obținut premiul special al galei

Cea mai bună emisiune de știri: Știrile Pro TV (Pro TV)

(Pro TV) Cel mai bun show culinar: MasterChef (Pro TV)

(Pro TV) Cea mai bună emisiune de divertisment de zi: SuperNeatza cu Răzvan și Dani (Antena 1)

(Antena 1) Cea mai bună emisiune-concurs: Ce spun românii (Pro TV)

(Pro TV) Cel mai bun serial românesc: Trafic (Pro TV)

(Pro TV) Cel mai bun reality-show matrimonial: Insula iubirii (Antena 1)

(Antena 1) Cel mai bun reality-show cu celebrități: Asia Express (Antena 1)

(Antena 1) Cel mai bun talent-show: Vocea României (Pro TV)

(Pro TV) Cel mai popular podcast cu vedete TV: Vreau să știu , cu Cătălin Oprișan

, cu Cătălin Oprișan Lansarea românească a anului pe platformele de streaming: Insula iubirii – Parodia (AntenaPlay)

(AntenaPlay) Cea mai sexy vedetă TV : Ramona Olaru (Antena 1)

Ramona Olaru (Antena 1) Premiu special – BEST LIVE BRAND EXPERIENCE: acordat BYD

Evenimentul din acest an a fost realizat alături de partenerii BYD, Kyphie, Viasat Nature, TVPaprika, Brutangerie, Bilbor și Sanador, cu găzduirea Hotelului Sheraton.