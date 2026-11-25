Invitat într-o emisiune, Adrian Enache a depănat amintiri din perioada în care mergea în turnee alături de marile nume ale teatrului românesc. Artistul a vorbit cu emoție despre relația specială pe care a avut-o cu Stela Popescu, pe care o consideră unul dintre mentorii săi și despre care spune că i-a rămas extrem de apropiată sufletește.

De ce nu o săruta Amza Pelea pe Stela Popescu Foto: Teatrul Național Marin Sorescu/Teatrul de revistă Constantin Tănase

Amza Pelea nu dorea să fie văzut că o sărută pe Stela Popescu

Cântărețul a povestit că, în timpul unui turneu în Israel, echipajul avionului a decis să îi facă o surpriză îndrăgitei actrițe și a difuzat pe monitoare filmul „Nea Mărin miliardar”, una dintre cele mai cunoscute producții în care aceasta a jucat.

„Eram în turneu cu doamna Stela Popescu și, la un moment dat, în avion, au pus filmul «Nea Mărin miliardar». Stela s-a uitat cu mare plăcere la el și a început să povestească tot felul de întâmplări de la filmări”, și-a amintit Adrian Enache.

Potrivit artistului, una dintre poveștile care au stârnit hohote de râs a fost cea legată de filmarea unei scene romantice dintre Stela Popescu și Amza Pellea.

Actrița susținea că marele actor era extrem de timid atunci când trebuia să joace scene de apropiere pe platou și că filmarea unui sărut a necesitat mai multe duble.

„«Hai, mă, lasă-mă! Era timid. N-am tras de o sută de ori scena pentru că îl vede Veta acasă. Sărută-mă ca lumea, măi Amza!», povestea Stela râzând”, a relatat Adrian Enache.

Artistul a mărturisit că a fost surprins de descrierea făcută de actriță, având în vedere imaginea puternică și impunătoare pe care Amza Pellea o avea pe scenă și pe ecran.

De ce era confundată relația artistică cu cea din viața reală

În cadrul aceleiași intervenții, Adrian Enache a vorbit și despre felul în care publicul ajungea adesea să confunde personajele interpretate de actori cu viața lor personală.

El a amintit o întâmplare celebră care îl avea în prim-plan pe Alexandru Arșinel. Potrivit poveștii, actorul ar fi fost oprit de un milițian în timp ce se afla alături de soția sa, Marlena Arșinel. Convins că partenera de scenă a lui Arșinel era și soția sa în realitate, agentul l-ar fi întrebat unde este Stela Popescu.

„Domnule Arșinel, umblați cu o gagică? Dar doamna Stela ce spune?”, ar fi fost întrebarea care l-a amuzat pe actor.

Arșinel a fost nevoit să explice că Stela Popescu îi era doar colegă de scenă, iar femeia aflată lângă el era chiar soția sa.

Adrian Enache a vorbit cu multă căldură despre cei doi mari artiști, mărturisind că îi consideră în continuare o parte importantă din viața sa.

„Au rămas părinții mei spirituali”, a spus artistul despre Stela Popescu și Alexandru Arșinel, subliniind respectul și recunoștința pe care le poartă celor care i-au fost alături de-a lungul carierei.

Amza Pellea, un oltean la București

Marele actor Amza Pellea s-a născut în Băilești, județul Dolj, la 7 aprilie 1931, într-o familie cu cinci copii, urmând cursurile Colegiului Național ”Carol I” din Craiova și ale Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” din București (1955).

A fost căsătorit timp de 25 de ani, din 1958, cu Domnica Mihaela, având o fiică, pe Oana Pellea, care i-a moștenit talentul actoricesc. Aceasta a declarat pe o rețea de socializare că tatăl său a cunoscut-o pe Domnica la Craiova, la ștrand pe 13 septembrie iar ”pe 28 septembrie se uneau în fața Domnului”.

Amza Pellea a murit la 12 decembrie 1983, la București, fiind răpus de un cancer pulmonar la vârsta de doar 52 de ani. Trupul său neînsuflețit se odihnește în Cimitirul Bellu. La 7 aprilie 2011, în ziua în care ar fi împlinit 80 de ani, marele actor a primit o stea in memoriam pe Walk of Fame din Piața Timpului, în centrul istoric al Capitalei, pentru extraordinara carieră în lumea teatrului și filmului.

Steaua a fost dezvelită de către fiica sa, Oana Pellea O placă comemorativă dedicată marelui actor a fost dezvelită la 28 octombrie 2015, în București, pe strada Salcâmilor, locul unde Amza Pellea și-a trăit ultimii ani din viață. „Timpul şterge, dar ştie să păstreze, ca nimeni altul, ceea ce nu trebuie pierdut”, sunt cuvintele lui Amza Pellea.