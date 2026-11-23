Fanii emisiunii „Survivor” au primit un nou indiciu despre pregătirile pentru sezonul din 2027. Adi Vasile a transmis că plecarea echipei în Republica Dominicană se apropie, iar filmările vor începe în curând. Prezentatorul a profitat de ocazie pentru a-i implica și pe telespectatori în pregătirea competiției.

Adi Vasile Foto: Profimedia

Într-un mesaj publicat pe Instagram, pe 23 noiembrie, acesta le-a cerut urmăritorilor să spună ce concurenți și-ar dori să vadă în noul sezon. Anunțul a stârnit curiozitatea publicului, mai ales că apropierea filmărilor ridică întrebări și despre data premierei.

Adi Vasile a anunțat când pleacă echipa Survivor în Republica Dominicană

Prezentatorul a vorbit deschis despre revenirea în locul în care se desfășoară competiția și a mărturisit că îi lipsește atmosfera filmărilor. Adi Vasile a amintit atât echipa, cât și concurenții, semn că pregătirile pentru noua aventură sunt tot mai aproape de start.

„Nu mai e mult până vom pleca în Dominicană și până vom începe filmările”, a transmis acesta în mesajul adresat fanilor. Totodată, prezentatorul a recunoscut că i-a fost dor de zilele petrecute acolo și de oamenii alături de care lucrează la emisiune.

Adi Vasile a lansat și o întrebare directă pentru comunitatea care urmărește show-ul: „Ce concurenți v-ați dori să vedeți în Survivor 2027?”. El i-a îndemnat pe telespectatori să își scrie propunerile în comentarii și le-a promis că va citi mesajele.

„Cu noi informații despre Survivor 2027 voi veni curând. Așa că stați aproape!”, a mai spus prezentatorul, lăsând să se înțeleagă că urmează și alte vești despre competiție.

Postarea a atras reacții din partea urmăritorilor, care au început să sugereze nume de persoane cunoscute, de la vedete și influenceri până la sportivi. Deocamdată, însă, nu au fost anunțate oficial numele celor care vor intra în competiția din 2027.

Survivor 2027 ar putea debuta în decembrie?

Un alt subiect care a apărut după mesajul prezentatorului este data la care va fi difuzat primul episod. În sezoanele precedente, emisiunea a avut premiera la începutul lunii ianuarie, iar apropierea filmărilor pentru ediția din 2027 i-a făcut pe unii fani să se întrebe dacă programul va fi modificat.

Astfel, o posibilă lansare în decembrie a intrat în discuție, însă această variantă nu a fost confirmată. Faptul că echipa urmează să plece în Republica Dominicană nu înseamnă automat că emisiunea va fi difuzată mai devreme decât în anii anteriori.

Până în acest moment, nu există un anunț oficial privind ziua premierei noului sezon.