Leonard Miron a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticat cu o tumoră la pancreas. Fostul prezentator TV a reușit să depășească boala, iar în ultimii ani a trecut și printr-o transformare fizică impresionantă, după ce a slăbit 60 de kilograme. Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, acesta a povestit cum a aflat că suferă de cancer, cine i-a fost alături în acele momente și ce decizii a luat în privința tratamentului.

Leonard Miron, de nerecunoscut după ce a învins cancerul și a slăbit 60 de kilograme Foto: arhiva Click!

Primele semne care l-au pus pe gânduri au apărut în perioada în care lucra pe un vas de croazieră. Deși mânca foarte rar, fostul prezentator a început să ia în greutate într-un mod inexplicabil. Întors acasă, a decis să își facă mai multe investigații, iar rezultatele au scos la iveală tumora de la pancreas.

Diagnosticul a fost un șoc, iar Leonard Miron a avut nevoie de timp pentru a-i spune partenerului său, Miguel, prin ce trece. În cele din urmă, acesta a primit sprijinul celor apropiați și a apelat inclusiv la ședințe de terapie, care l-au ajutat să capete încredere în procesul medical.

„Eu lucram pe un vas de croazieră și a fost o situație absolut oribilă cu apele pe drumurile din Europa. M-am îngrășat extraordinar de mult deși eu mâncat o dată pe zi sau la două zile. Am zis că ceva e în neregulă. Când m-am întors mi-am făcut analizele și au găsit tumoarea la pancreas. Pentru mine a fost un șoc, nu am vrut să îi spun lui Miguel nimic. Întâi am vorbit cu o prietenă care îmi era vecină. Până la urmă i-am spus lui Miguel și el cu prietena mea au venit cu o idee extraordinară care m-a salvat. Au zis hai să lucrăm întâi cu mintea, apoi cu pancreasul.

Am făcut niște ședințe de terapie care m-au ajutat foarte mult și care mi-au dat foarte multă încredere în tratamentul medical. După atâția ani, uite că mi-e bine”, a povestit Leonard Miron, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

A ales un tratament experimental și a apelat la operația de micșorare a stomacului

În ceea ce privește lupta cu boala, fostul prezentator a dezvăluit că a refuzat chimioterapia și a căutat clinici care ofereau tratamente experimentale pentru cancerul pancreatic. Ulterior, problemele de sănătate au continuat să îi ridice semne de întrebare, iar un episod cardiac din timpul pandemiei l-a făcut să ia o decizie importantă în privința greutății.

Leonard Miron a ales să facă o intervenție de micșorare a stomacului, în urma căreia a ajuns de la 120 la 60 de kilograme. Acesta spune că se simte bine după operație și că trebuie să își monitorizeze în continuare starea de sănătate prin analize.

„Am refuzat chimioterapia și am găsit niște clinici care fac un tratament experimental pentru cancerul de pancreas. (…) Am slăbit 60 de kilograme, de la 120.

Pentru că am făcut acea operație acum trei ani, trebuie să îmi fac niște analize. Mie îmi place să gătesc, să mănânc, să beau, iar cu sala eu ajung numai dacă gps-ul mă trimite într-o direcție greșită, nu că vreau. Deci, nu sunt cu sportul, disciplinat, nimic. În perioada pandemiei am avut un preinfarct și atunci am zis că trebuie făcut ceva. Mi-am făcut temele acasă și am zis că operația de stomac este soluția. Am făcut-o și mă simt foarte bine”, a mai spus Leonard Miron, în cadrul aceluiași podcast.