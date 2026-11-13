Transformare spectaculoasă pentru Carmen de la Sălciua! A dat jos 9 kilograme. La ce alimente a renunțat artista

Carmen de la Sălciua a reușit să scape de aproximativ 9 kilograme în ultimele luni, fără să urmeze un regim alimentar strict. Artista a dezvăluit ce schimbări a făcut în alimentație și cum a ajuns să obțină această transformare. Cântăreața spune că merge în continuare la sală, a renunțat la anumite produse, însă recunoaște că stresul și programul încărcat au contribuit și ele la scăderea în greutate.

Transformare spectaculoasă pentru Carmen de la Sălciua! A dat jos 9 kilograme. Foto: Instagram colaj

Cum a reușit Carmen de la Sălciua să slăbească 9 kilograme

În urmă cu câteva luni, Carmen de la Sălciua a decis că vrea să își schimbe stilul de viață și să scape de kilogramele în plus. După o perioadă în care s-a confruntat cu modificări de greutate, despre care a vorbit și în contextul tratamentelor urmate pentru a încerca să devină mamă, artista a început să acorde mai multă atenție alimentației și activității fizice.

Rezultatele au apărut treptat, iar acum cântăreața spune că a slăbit aproximativ 9 kilograme. Schimbarea se reflectă nu doar în aspectul fizic, ci și în felul în care se simte.

Într-un interviu pentru Spynews.ro, Carmen de la Sălciua a explicat că sportul a rămas parte din rutina sa, însă în ultima perioadă programul aglomerat și stresul au influențat și ele numărul kilogramelor pierdute.

„Da, am slăbit câteva kilograme bune. Nu m-am mai cântărit recent, dar în jur de 9 kilograme. Mă simt mult mai bine, chiar și fizic, dar și mental. E un boost de încredere. Să fiu sinceră, am mers la sală și merg la sală în continuare, dar am grijă și ce mănânc, doar că nu prea mai mănânc. Sunt foarte stresată și cu drumurile, vine și concertul de colinde și efectiv nu apuc să mănânc. Fără să-mi propun, încep să slăbesc acum din cauza stresului”, ne-a spus Carmen de la Sălciua pentru Spynews.ro.

Ce a eliminat artista din alimentație pentru a scăpa de kilograme

Carmen de la Sălciua spune că nu a apelat la o dietă specială și nici nu și-a impus reguli alimentare greu de respectat. În schimb, a făcut câteva schimbări în meniul zilnic, renunțând la produse pe care le consuma înainte.

Printre acestea se numără pâinea, băuturile carbogazoase și dulciurile. Artista mărturisește că aproape că nu mai consumă pâine și a eliminat sucurile acidulate, încercând să păstreze un echilibru în alimentație.

Cântăreața consideră că înfometarea nu reprezintă o soluție și spune că un program alimentar foarte restrictiv ar fi dificil de urmat în condițiile în care are numeroase concerte și cântă adesea noaptea.

„Nu prea mai mănânc pâine, aproape deloc, nu mai beau băuturi acidulate și am exclus și dulciurile. Mănânc doar când îmi scade nivelul glicemiei. Nu am ceva strict. Eu nu pot să fiu omul dietelor stricte, am un program haotic, eu cânt noaptea, nu pot să mănânc doar frunze. Nu trebuie să te înfometezi, eu oricum nu credeam nici până acum în ideea de a te înfometa. Trebuie să fii echilibrat cu tine sau să nu mai mănânci după o anumită oră, dacă vezi că treaba asta poate nu-ți face bine”, ne-a mai declarat cântăreața.

Programul aglomerat și pregătirile pentru concertul de colinde îi dau bătăi de cap

Pe lângă schimbările alimentare și mersul la sală, artista traversează o perioadă solicitantă din punct de vedere profesional. Drumurile dese și pregătirile pentru concertul de colinde programat în luna decembrie îi ocupă mare parte din timp.

Carmen de la Sălciua a recunoscut că există zile în care nu reușește să mănânce la ore regulate, din cauza stresului și a oboselii. Astfel, scăderea în greutate nu a fost rezultatul unei diete planificate în totalitate, ci și al ritmului intens din ultima perioadă.

Chiar dacă este mulțumită de transformare și de cele aproximativ 9 kilograme pierdute, artista spune că nu a ales să se înfometeze și că nu este adepta restricțiilor alimentare drastice.