 Cu ce situație se confruntă Elena Merișoreanu din cauza problemelor la picioare: „Nu mai pot să merg”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cu ce situație se confruntă Elena Merișoreanu din cauza problemelor la picioare: „Nu mai pot să merg”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elena Merișoreanu revine cu noi detalii despre starea sa de sănătate și vorbește despre o situație cu care se confruntă în această perioadă. Artista de muzică populară spune că a luat câteva kilograme în ultima perioadă, însă problemele de sănătate la picioare nu îi permit să facă mișcare așa cum obișnuia.

Elena Merișoreanu.
Elena Merișoreanu. Foto: Arhiva Click!

În ultimii ani, Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme la nivelul picioarelor, inclusiv intervenții chirurgicale la genunchi. În 2025, artista a ajuns din nou la spital după ce și-a fracturat rotula, iar piciorul i s-a infectat după ce și-a scos singură ghipsul. Deși încă are dureri, aceasta a refuzat momentan o nouă intervenție recomandată de medici.

Cum se simte Elena Merișoreanu 

În prezent, artista spune că durerile de la rotulă și gleznă continuă să îi dea bătăi de cap. Medicul i-ar fi recomandat să își imobilizeze din nou piciorul, însă Elena Merișoreanu nu este pregătită să facă acest lucru, mai ales că are mai multe evenimente programate în perioada următoare.

„Mă doare la gleznă, la rotulă... medicul mi-a zis că e prins greșit, e într-o parte. Zice că trebuie rupt și pus din nou în ghips. Lasă, că nu mai pun acum, că am treabă! În toamnă am treabă: e ziua strănepotului care face un an, pe urmă e ziua recoltei, ziua orașului, ziua comunei, vin revelioanele... Mă doare, dar încerc să port un ciorap din acela care mă strânge. Dacă nu stau mult în picioare, cel mai tare mă doare când termin programul unde mă duc, că trebuie să cânt aproape o oră”, a spus artista potrivit Spynews.ro

Elena Merișoreanu: „Am luat vreo 7-8 kilograme în vara aceasta!”

Chiar dacă se confruntă cu probleme la genunchi și gleznă, Elena Merișoreanu continuă să aibă un program încărcat și să urce pe scenă. În afara spectacolelor, însă, artista spune că este nevoită să se odihnească mai mult și să evite mersul pe jos, activitate pe care o făcea frecvent înainte. Lipsa mișcării a avut însă și un efect asupra greutății sale.

„Dar în rest stau pe scaun, mă odihnesc. De aia m-am și îngrășat... Am luat vreo 7-8 kilograme în vara aceasta! Păi dacă nu mai fac mișcare... Mie îmi plăcea să merg mult pe jos, acum nu mai pot să merg”, mai spune cântăreața.

Ce spune interpreta de muzică populară despre diete

Elena Merișoreanu recunoaște că nu este adepta dietelor stricte și spune că încearcă să aibă, pe cât posibil, o alimentație echilibrată. Artista și-a propus însă ca, odată cu venirea primăverii, să încerce din nou să slăbească.

„Încep lunea și miercuri e gata! De câte ori am început, am slăbit că nu mai încăpea nimic pe mine. Sănătos mănânc, să știi: încerc să mănânc pește, ouă fierte, legume, fără sare mai puțină, chiar deloc dacă se poate. Nu pot să beau cafeaua nici cu miere, nici cu nimic, numai cu zahăr. Două-trei linguri de zahărel merg. Bărbatul meu, când gustă cafeaua mea, zice: Dar ia și o felie de pâine! La primăvară încep cura!”, mai declara Elena Merișoreanu.

Despre problemele sale de sănătate, Elena Merișoreanu a vorbit și într-un interviu acordat pentru Click!, în care a mărturisit că, deși a trecut de-a lungul anilor prin mai multe intervenții la genunchi, nu își dorește, cel puțin momentan, să ajungă din nou pe masa de operație. Artista a povestit și cum a ajuns să își scoată singură ghipsul după ce a suferit o fractură.

Click!: Văd că şchiopătați? Vă doare piciorul? De ce nu mergeți să vă operați?

Elena Merișoreanu: Mă doare nițel, da! Ce s-a întâmplat?! Păi, eu sunt o femeie nebună! Hai să-ți spun de ce! Am avut fractură la gleznă, la rotulă, am căzut în curte.

Am fost la medic, mi l-a pus în ghips şi, după vreo două luni așa, am tăiat ghipsul! M-am dus la doctor că nu mai puteam de durere! El a zis că trebuie operație, dar eu nu mai vreau! Stau așa că suferă baba la frumusețe!

Ghid de cumpărături

Simona Halep jpg
Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport Vedete românești
Ilie Năstase jpg
Ilie Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Ioanei: „Nu are rost să dezgropăm morții” Vedete românești
image
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată” adevarul.ro
image
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest adevarul.ro

Parteneri

image
„Bă, ești nebun?!” Gică Hagi, un car de nervi după ce România a luat două goluri în 19 minute www.fanatik.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie" observatornews.ro
image
Planta de care trebuie neapărat să scapi, daca o vezi în grădină: Pare inofensivă, dar invadează tot și poate să scadă valoarea casei www.antena3.ro
image
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
„Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! as.ro
image
Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării playtech.ro
image
Cine este singurul tricolor care nu a cântat imnul național înainte de România – Bosnia www.fanatik.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Madonna, foto Instagram jpg
Madonna, apariție spectaculoasă pe scena MTV. Ce ținută a ales artista Vedete internaționale
Anca Dumitra (1) jpg
Anca Dumitra și-a dus fiul la grădiniță. Ce sumă plătește actrița anual pentru educația lui Levi Vedete românești
Dorian Popa l a lansat pe Chelutzu în muzică jpeg
Dorian Popa, un nou membru al familiei după pierderea lui Cheluțu. Despre cine este vorba: „El a trimis-o” Vedete românești
Pescobar jpg
Pescobar a rămas fără permis și își caută șofer personal. Salariul pe care îl oferă este uriaș Vedete românești
mara banica si sotul ei
Cum s-au cunoscut Mara Bănică și soțul ei. Cei doi au împlinit 8 ani de când s-au întâlnit: „Cea mai bună decizie din viața mea” Vedete românești
Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune:
#Exclusiv Click!
Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune: „Este o meserie care mănâncă nervi!” Secretul longevității sale Vedete românești
Ilie Năstase jpg
Ilie Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Ioanei: „Nu are rost să dezgropăm morții” Vedete românești
Halle Berry foto Instagram jpg
Cum se simte Halle Berry în propria piele la 60 de ani: „Noua mea față și noul meu corp” Vedete internaționale
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net