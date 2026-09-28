Cu ce situație se confruntă Elena Merișoreanu din cauza problemelor la picioare: „Nu mai pot să merg”

Elena Merișoreanu revine cu noi detalii despre starea sa de sănătate și vorbește despre o situație cu care se confruntă în această perioadă. Artista de muzică populară spune că a luat câteva kilograme în ultima perioadă, însă problemele de sănătate la picioare nu îi permit să facă mișcare așa cum obișnuia.

Elena Merișoreanu. Foto: Arhiva Click!

În ultimii ani, Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme la nivelul picioarelor, inclusiv intervenții chirurgicale la genunchi. În 2025, artista a ajuns din nou la spital după ce și-a fracturat rotula, iar piciorul i s-a infectat după ce și-a scos singură ghipsul. Deși încă are dureri, aceasta a refuzat momentan o nouă intervenție recomandată de medici.

Cum se simte Elena Merișoreanu

În prezent, artista spune că durerile de la rotulă și gleznă continuă să îi dea bătăi de cap. Medicul i-ar fi recomandat să își imobilizeze din nou piciorul, însă Elena Merișoreanu nu este pregătită să facă acest lucru, mai ales că are mai multe evenimente programate în perioada următoare.

„Mă doare la gleznă, la rotulă... medicul mi-a zis că e prins greșit, e într-o parte. Zice că trebuie rupt și pus din nou în ghips. Lasă, că nu mai pun acum, că am treabă! În toamnă am treabă: e ziua strănepotului care face un an, pe urmă e ziua recoltei, ziua orașului, ziua comunei, vin revelioanele... Mă doare, dar încerc să port un ciorap din acela care mă strânge. Dacă nu stau mult în picioare, cel mai tare mă doare când termin programul unde mă duc, că trebuie să cânt aproape o oră”, a spus artista potrivit Spynews.ro.

Elena Merișoreanu: „Am luat vreo 7-8 kilograme în vara aceasta!”

Chiar dacă se confruntă cu probleme la genunchi și gleznă, Elena Merișoreanu continuă să aibă un program încărcat și să urce pe scenă. În afara spectacolelor, însă, artista spune că este nevoită să se odihnească mai mult și să evite mersul pe jos, activitate pe care o făcea frecvent înainte. Lipsa mișcării a avut însă și un efect asupra greutății sale.

„Dar în rest stau pe scaun, mă odihnesc. De aia m-am și îngrășat... Am luat vreo 7-8 kilograme în vara aceasta! Păi dacă nu mai fac mișcare... Mie îmi plăcea să merg mult pe jos, acum nu mai pot să merg”, mai spune cântăreața.

Ce spune interpreta de muzică populară despre diete

Elena Merișoreanu recunoaște că nu este adepta dietelor stricte și spune că încearcă să aibă, pe cât posibil, o alimentație echilibrată. Artista și-a propus însă ca, odată cu venirea primăverii, să încerce din nou să slăbească.

„Încep lunea și miercuri e gata! De câte ori am început, am slăbit că nu mai încăpea nimic pe mine. Sănătos mănânc, să știi: încerc să mănânc pește, ouă fierte, legume, fără sare mai puțină, chiar deloc dacă se poate. Nu pot să beau cafeaua nici cu miere, nici cu nimic, numai cu zahăr. Două-trei linguri de zahărel merg. Bărbatul meu, când gustă cafeaua mea, zice: Dar ia și o felie de pâine! La primăvară încep cura!”, mai declara Elena Merișoreanu.

Despre problemele sale de sănătate, Elena Merișoreanu a vorbit și într-un interviu acordat pentru Click!, în care a mărturisit că, deși a trecut de-a lungul anilor prin mai multe intervenții la genunchi, nu își dorește, cel puțin momentan, să ajungă din nou pe masa de operație. Artista a povestit și cum a ajuns să își scoată singură ghipsul după ce a suferit o fractură.

Click!: Văd că şchiopătați? Vă doare piciorul? De ce nu mergeți să vă operați?

Elena Merișoreanu: Mă doare nițel, da! Ce s-a întâmplat?! Păi, eu sunt o femeie nebună! Hai să-ți spun de ce! Am avut fractură la gleznă, la rotulă, am căzut în curte.

Am fost la medic, mi l-a pus în ghips şi, după vreo două luni așa, am tăiat ghipsul! M-am dus la doctor că nu mai puteam de durere! El a zis că trebuie operație, dar eu nu mai vreau! Stau așa că suferă baba la frumusețe!