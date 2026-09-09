Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?

Elena Merișoreanu a venit la petrecerea Viva cu un picior șchiopătând, după ce și-a fracturat glezna în urma unui accident banal suferit chiar în curtea casei sale. Artista ne-a dezvăluit de ce nu mai vrea să se opereze la picior și cum a reușit să-și repare sprâncenele tatuate greșit în America, cu mulți ani în urmă.

Elena Merișoreanu a stat până târziu în noapte la petrecerea Viva, fiind însoțită de buna ei prietenă, cântăreața Adriana Antoni. La plecare, datorită orei târzii, scările rulante din mall nu mai funcționau, iar solista a trebuit să-și învingă durerile și să coboare scările susținută de prieteni de brațe. Iată de ce nu vrea să mai facă încă o operație!

Elena Merișoreanu a făcut de-a lungul timpului mai multe operații la genunchi, dar și injecții cu colagen pentru a-și atenua durerile atroce avute.

Merișor a cântat toată viața ei pe tocuri, iar genunchii i-au fost afectați. În urmă cu două luni, solista a suferit un accident în curte în urma căruia și-a sucit rotula de la gleznă.



Foto: Click!

Click!: Doamna Merișoreanu, cum faceți că sunteți neschimbată de atâția ani? Care e secretul?

Elena Merișoreanu: E, m-am mai schimbat puțin. De haine( n.r: râde).Nu mai sunt în costum popular!

Click!: Văd că sunteți în formă, sprâncenele reparate și ele…

Elena Merișoreanu: Da, m-a ajutat prietena mea, uite-o aici lângă mine. Ea face tatuaj cosmetic și mi-a făcut sprâncenele. Te schimbă 80 la sută la chip! Mi le-a reparat pentru că mi le ridicaseră ăia din America în păr și erau și albastre, zici că eram cucuvea!



Foto: Instagram

M-am cunoscut cu ea în urmă cu câțiva ani și de atunci suntem de nedespărțit. Bineînțeles că trebuia să-și pună amprenta peste sprâncenele mele! A folosit o tehnică nouă, cu laser, a scos tatuajul și mi-au crescut firele de păr la loc.

Acum vreau să-mi tatuez și buzele, ca să scap de corvoada asta cu machiajul. Toată ziua machiaj la concerte, la emisiuni.

Click!: Văd că şchiopătați? Vă doare piciorul? De ce nu mergeți să vă operați?

Elena Merișoreanu: Mă doare nițel, da! Ce s-a întâmplat?! Păi, eu sunt o femeie nebună! Hai să-ți spun de ce! Am avut fractură la gleznă, la rotulă, am căzut în curte,

Am fost la medic, mi l-a pus în ghips şi, după vreo două luni așa, am tăiat ghipsul! M-am dus la doctor că nu mai puteam de durere! El a zis că trebuie operație, dar eu nu mai vreau! Stau așa că suferă baba la frumusețe!

Click!: Ce fac strănepoții?

Elena Merișoreanu: Toată familia e bine. Am doi strănepoți. Uite unul din ei l-a tuns ieri mamaie şi e supărat că nu vrea la grădiniță. Asta e adevărata bucurie în viață: familia și cântecul care rămâne după noi! Atât, restul toate trec.