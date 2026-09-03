 Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
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Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”

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Elena Merișoreanu, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România, este revoltată de atitudinea pe care multe persoane au avut-o față de regretata actriță Anca Pandrea, atât în timpul vieții, cât și după moartea acesteia.

Elena Merișoreanu transmite un mesaj după moartea Ancăi Pandrea.
Elena Merișoreanu transmite un mesaj după moartea Ancăi Pandrea. Foto: Facebook

Elena Merișoreanu, mesaj dur după moartea Ancăi Pandrea 

Interpreta consideră nedrept faptul că Anca Pandrea nu a fost apreciată la adevărata sa valoare cât timp s-a aflat în viață. Elena Merișoreanu i-a criticat dur pe cei care, abia după dispariția actriței, au început să vorbească despre ea și să îi evidențieze meritele. Artista regretă că oamenii nu știu să îi prețuiască pe cei valoroși cât timp aceștia se află încă printre noi și consideră că aprecierea ar trebui să vină în timpul vieții, nu doar după moarte.

„Anca Pandrea a fost o valoare imensă, deși, îmi pare rău că spun, nu a fost recunoscută la valoarea ei. Dar, știți cum e, după ce omul nu mai e pe pământ încep să spună că vai ce grozav a fost. Păcat. Ce păcat că nu știu să aprecieze oamenii la justa lor valoare”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Wowbiz.ro.

Anca Pandrea s-a stins din viață din cauza unor probleme grave de sănătate 

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, în seara zilei de 31 august 2026, în timp ce se afla internată în spital. Îndrăgita actriță se confrunta cu mai multe probleme grave de sănătate, printre care și un cancer agresiv. În ultimele două săptămâni de viață, starea sa s-a înrăutățit, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a-i acorda îngrijirile necesare.

Anunțul dureros a fost făcut de echipa emisiunii „Exclusiv VIP”, prezentată de Cristi Brancu, emisiune în cadrul căreia Anca Pandrea fusese invitată de-a lungul timpului.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Slujba de înmormântare și alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, se arată în anunțul făcut de echipa emisiunii.

Anca Pandrea, condusă pe ultimul drum

La 3 septembrie 2026, Anca Pandrea a fost condusă pe ultimul drum și a fost înmormântată alături de Iurie Darie, marea sa iubire și bărbatul alături de care a împărțit nu doar viața, ci și scena.

La ceremonia de înmormântare au participat oameni apropiați, colegi și persoane care au dorit să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la una dintre actrițele îndrăgite ale teatrului și cinematografiei românești.

Dispariția Ancăi Pandrea lasă în urmă o carieră construită cu pasiune și devotament, dar și amintirea unei povești de iubire aparte alături de Iurie Darie, poveste care a emoționat generații întregi.

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