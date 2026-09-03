 Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Actrița Anca Pandrea este condusă pe ultimul drum la Cimitirul Sfânta Vineri din Capitală, unde își va găsi odihna veșnică alături de marea iubire a vieții sale, Iurie Darie. 

banner anca pandrea png
1/6
banner anca pandrea png Foto: click.ro

Cei apropiați își iau rămas bun de la actriță astăzi, 3 septembrie la ora 13:00, moment în care Anca Pandrea este reunită pentru eternitate cu Iurie Darie, partenerul alături de care a împărțit scena și viața până la capăt.

Slujba de înmormântare a avut loc 

Puțini oameni au condus-o pe Anca Pandrea pe ultimul drum. Printre cei care i-au fost alături s-a numărat și Victor Yila, zărit în imaginile de la înmormântare, rămas aproape până în ultima clipă. Puține au fost și chipurile cunoscute din lumea artistică prezente la despărțirea de actriță.

Anca Pandrea își doarme acum somnul de veci alături de marea sa iubire, Iurie Darie, actorul alături de care a trăit o poveste de dragoste care a durat mai mult de două decenii. După o viață în care și-au fost unul altuia sprijin și suflet pereche, cei doi s-au reunit acum, dincolo de timp.

Înmormântarea jpeg
1/7
Înmormântarea jpeg Foto: Click

Nicio suferință nu a oprit-o: sora Ancăi Pandrea, gest copleșitor în scaun cu rotile

Durerea despărțirii a depășit orice barieră fizică în ziua în care marea artistă își găsește liniștea de veci.

Deși starea fragilă de sănătate nu îi mai permite să se deplaseze pe propriile picioare, Cătălina, sora Ancăi Pandrea, a refuzat categoric să rămână acasă.

Femeia a făcut un efort impresionant și a ținut neapărat să fie prezentă, chiar dacă într-un scaun cu rotile adusă cu ambulanța. 

Purtată cu grijă printre monumentele funerare și sprijinită pas cu pas de apropiați, sora actriței a înaintat strângându-și geanta la piept și privind cu ochii înlăcrimați spre locul unde Anca Pandrea își va dormi somnul de veci.

Tabloul cu Iurie Darie și doar două coroane albe

După ce s-a stins din viață în spital în seara zilei de 31 august 2026, trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală, unde cei care au apreciat-o i-au putut aduce flori și rugăciuni.

Spre deosebire de ceremoniile fastuoase din lumea artistică, la căpătâiul său a domnit o sobrietate deplină, departe de mulțimi și zarvă.

Pe sicriul simplu din lemn, străjuit de o cruce pe care a fost înscris numele actriței, a fost așezată o ramă foto cu o imagine simbol: o fotografie de arhivă în care Anca Pandrea și Iurie Darie privesc zâmbind înainte, ca o punte peste timp către marea lor iubire.

Jos au fost depuse doar două coroane de flori albe, un semn al reculegerii intime, una dintre ele fiind adusă de familia artistului Victor Yila, cu mesajul de suflet: „Nu te vom uita niciodată – Oana și Victor Yila”.

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
andreea popescu si dan alexa
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni” Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
„Pe el l-aș pune căpitan!”. Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla la Dinamo – FCSB: „Îi spulberă!” www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la înmormântarea Ancăi Pandrea. Actrița este condusă astăzi pe ultimul drum cu lacrimi și durere www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Neko din Saturn. Reacția bucătarului-șef, una neașteptată, pe cine dă vina pentru îmbolnăvirea turiștilor playtech.ro
image
Ce salarii au Muhar și Korenica la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “Am acceptat oferta!” www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
andreea marin
Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri” Vedete românești
Adina Halas, vacanță de poveste în Italia
#Exclusiv Click!
Adina Halas, vacanță de poveste în Italia! Ce desert a impresionat-o: „A fost cel mai bun” Vedete românești
ana baniciu
FotoLuxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică” Vedete românești
Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
banner florian munteanu png
#Exclusiv Click!
VideoCum a ajuns Florian Munteanu să le ia fața lui Brad Pitt și Tom Cruise? De ce i se spune „Big Nasty” actorului din „Creed II”? Vedete românești
George Clooney,
George Clooney, premiat cu „Leul de Aur” la Veneția pentru întreaga carieră. Cine i-a înmânat trofeul: „O onoare incredibilă” Vedete internaționale
andreea popescu si dan alexa
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni” Vedete românești
image png
FotoCine este fetița din imagine cu zâmbetul larg și părul creț. Tu o recunoști pe celebra actriță? Vedete internaționale
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net