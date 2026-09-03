Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum

Actrița Anca Pandrea este condusă pe ultimul drum la Cimitirul Sfânta Vineri din Capitală, unde își va găsi odihna veșnică alături de marea iubire a vieții sale, Iurie Darie.

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Cei apropiați își iau rămas bun de la actriță astăzi, 3 septembrie la ora 13:00, moment în care Anca Pandrea este reunită pentru eternitate cu Iurie Darie, partenerul alături de care a împărțit scena și viața până la capăt.

Slujba de înmormântare a avut loc

Puțini oameni au condus-o pe Anca Pandrea pe ultimul drum. Printre cei care i-au fost alături s-a numărat și Victor Yila, zărit în imaginile de la înmormântare, rămas aproape până în ultima clipă. Puține au fost și chipurile cunoscute din lumea artistică prezente la despărțirea de actriță.

Anca Pandrea își doarme acum somnul de veci alături de marea sa iubire, Iurie Darie, actorul alături de care a trăit o poveste de dragoste care a durat mai mult de două decenii. După o viață în care și-au fost unul altuia sprijin și suflet pereche, cei doi s-au reunit acum, dincolo de timp.

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Nicio suferință nu a oprit-o: sora Ancăi Pandrea, gest copleșitor în scaun cu rotile

Durerea despărțirii a depășit orice barieră fizică în ziua în care marea artistă își găsește liniștea de veci.

Deși starea fragilă de sănătate nu îi mai permite să se deplaseze pe propriile picioare, Cătălina, sora Ancăi Pandrea, a refuzat categoric să rămână acasă.

Femeia a făcut un efort impresionant și a ținut neapărat să fie prezentă, chiar dacă într-un scaun cu rotile adusă cu ambulanța.

Purtată cu grijă printre monumentele funerare și sprijinită pas cu pas de apropiați, sora actriței a înaintat strângându-și geanta la piept și privind cu ochii înlăcrimați spre locul unde Anca Pandrea își va dormi somnul de veci.

Tabloul cu Iurie Darie și doar două coroane albe

După ce s-a stins din viață în spital în seara zilei de 31 august 2026, trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală, unde cei care au apreciat-o i-au putut aduce flori și rugăciuni.

Spre deosebire de ceremoniile fastuoase din lumea artistică, la căpătâiul său a domnit o sobrietate deplină, departe de mulțimi și zarvă.

Pe sicriul simplu din lemn, străjuit de o cruce pe care a fost înscris numele actriței, a fost așezată o ramă foto cu o imagine simbol: o fotografie de arhivă în care Anca Pandrea și Iurie Darie privesc zâmbind înainte, ca o punte peste timp către marea lor iubire.

Jos au fost depuse doar două coroane de flori albe, un semn al reculegerii intime, una dintre ele fiind adusă de familia artistului Victor Yila, cu mesajul de suflet: „Nu te vom uita niciodată – Oana și Victor Yila”.