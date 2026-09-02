 Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
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Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul

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Trupul neînsuflețit al regretatei actrițe Anca Pandrea a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală, într-o liniște apăsătoare și într-un cadru aproape pustiu. Lângă sicriul acoperit cu pânză albă au fost așezate doar două coroane de flori, alături de tabloul în care actrița zâmbește. 

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banner anca pandrea png Foto: click.ro

După ce s-a stins din viață în spital în seara zilei de 31 august 2026, trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală. 

Cei care au cunoscut-o sau au apreciat-o mai au la dispoziție și ziua de 2 septembrie pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea va avea loc joi, 3 septembrie, când Anca Pandrea își va găsi odihna veșnică alături de Iurie Darie, actorul alături de care a trăit cea mai importantă poveste de dragoste din viața sa.

Tabloul de suflet pe sicriu și doar două coroane de flori

În capela Cimitirului Sfânta Vineri, atmosfera este marcată de o liniște copleșitoare. Spre deosebire de funeraliile fastuoase cu sute de oameni și mormane de flori, la căpătâiul Ancăi Pandrea domnește o tăcere adâncă, fără mulțimi de curioși.

Pe sicriul din lemn, străjuit de o cruce simplă pe care a fost trecut numele său, a fost așezată o ramă foto cu o imagine dragă sufletului ei: un cadru de arhivă în care Anca Pandrea și Iurie Darie privesc zâmbind înainte.

Jos se află doar două coroane funerare din flori albe, semn al unui rămas-bun restrâns. Una dintre ele este coroana din partea familiei Yila, pe care se poate citi mesajul: „Nu te vom uita niciodată – Oana și Victor Yila”. 

Monumentul cu busturile celor doi artiști

Cavoul familiei a fost deschis pentru a primi trupul neînsuflețit al actriței, care își va găsi odihna veșnică alături de cei doi mari artiști ai scenei românești, ale căror nume sunt înscrise în locul de veci.

Locul de veci este dominat de un soclu alb cu busturile Ancăi Pandrea și Iurie Darie, sub care se află crezul care le-a ghidat întreaga existență: „IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE / ANCA și IURA”.

După 14 ani în care i-a purtat dorul neîncetat și a mers neobosită să-i aprindă lumânări la mormânt, actrița se întoarce definitiv lângă omul pe care l-a divinizat.

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