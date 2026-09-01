 Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea: „În sfârșit, după atâția ani de despărțire, sunt unul lângă altul în ceruri”
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Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea: „În sfârșit, după atâția ani de despărțire, sunt unul lângă altul în ceruri”

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Moartea Ancăi Pandrea a adus multă tristețe în lumea artistică. Actrița s-a stins din viață ieri, la 80 de ani, iar cei care au cunoscut-o își iau acum rămas-bun de la femeia care și-a legat destinul de unul dintre cei mai mari actori ai României, Iurie Darie. 

Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea
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Cristi Brancu, îndurerat după moartea Ancăi Pandrea Foto: click.ro

Printre cei care păstrează amintiri puternice cu Anca Pandrea se numără Cristi Brancu, care, de altfel, a și anunțat aseară pe paginile lui de social media trecerea în neființă a cunoscutei actrițe. Prietenia lor a început în urmă cu 35 de ani și a continuat, cu aceeași căldură, chiar și după dispariția lui Iurie Darie.

35 de ani de prietenie

Pentru Cristi Brancu, Anca Pandrea nu a fost doar actrița pe care publicul o vedea la televizor. A fost un om apropiat, un prieten, o femeie care a iubit cu tot sufletul și care, după moartea lui Iurie Darie, a continuat să trăiască prin amintirea lui.

Prietenia cu Anca Pandrea și Iurie Darie datează de 35 de ani. De când m-am întâlnit cu Anca Pandrea și cu Iurie Darie în diverse ipostaze publice, atât în presa scrisă, cât și la evenimente sau la televiziune”, își amintește Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV.

Una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le păstrează vedeta TV este aniversarea de 80 de ani a lui Iurie Darie. O petrecere discretă, cu puțini invitați, la care Cristi Brancu a fost prezent nu doar în calitate de om de presă, ci ca prieten.

Sunt unul dintre puținii oameni din presă care au fost invitați ca prieten la aniversarea de 80 de ani a lui Iurie Darie. A fost o atmosferă foarte selectă, foarte discretă și cu foarte puțini oameni. A fost ultima mare sărbătoare din viața lui Iurie Darie înainte de a merge către suferință”, punctează Brancu, exclusiv pentru Click!

După dispariția marelui actor, Anca Pandrea a avut nevoie de oameni care să-i fie aproape. Iar Cristi Brancu spune că ea nu a cerut niciodată lucruri materiale. Avea nevoie de prietenie, de un telefon, de un om care să o asculte.

Anca a găsit în noi, în mine, un prieten, un sprijin și sunt multe momente extraordinare pe care le-am trăit împreună. După moartea lui Iurie Darie, Anca a avut nevoie mereu de un sprijin moral”, mai spune omul de televiziune.

Cristi Brancu: „Mi-a făcut cadou și o geacă, o haină celebră a lui Iurie Darie”

Cristi Brancu vorbește cu o emoție aparte despre iubirea pe care Anca Pandrea i-a purtat-o lui Iurie Darie. Pentru ea, povestea nu s-a terminat odată cu moartea lui. Iurie Darie, omul pe care l-a iubit mai presus de orice, a rămas prezent în viața ei, în amintirile ei și chiar în felul în care își semna mesajele.

Anca l-a iubit pe Iurie Darie într-un mod în care eu nu am mai întâlnit. În continuare, fiecare mesaj era semnat «Anca Iurea», deși maestrul Darie se dusese de multă vreme”.

Anca îl invita la evenimentele dedicate memoriei soțului ei, îi trimitea filmulețe și mesaje, iar una dintre amintirile pe care Cristi Brancu le va păstra mereu este un dar primit de la ea: o haină care îi aparținuse lui Iurie Darie.

„Mi-a făcut cadou și o geacă, o haină celebră a lui Iurie Darie, pe care o am și acum acasă”, ne-a mărturisit Cristi Brancu pentru Click!

„A fost greu”

În ultimele săptămâni, însă, veștile despre starea Ancăi Pandrea deveniseră tot mai îngrijorătoare. La mijlocul lunii august, Cristi Brancu a aflat de la prieteni comuni că lucrurile se agravaseră. Tocmai ce se gândea să o invite in emisiunea lui de la Prima TV. A încercat să ia legătura cu ea și a sperat până în ultima clipă că femeia puternică pe care o știa va reuși să se ridice din nou.

Am aflat că Anca nu este bine, că situația ei s-a degradat fantastic. Era destul de incoerentă în exprimare. Din acest motiv am încercat să iau legătura cu ea. A fost greu”, ne-a mai spus Cristi Brancu.

Astăzi, Cristi Brancu rămâne cu amintirea unei femei speciale, cu un fel de a fi deschis și cu o energie care, spune el, l-a făcut pe Iurie Darie să rămână tânăr până la sfârșitul vieții.

O să țin minte în continuare toate momentele frumoase, entuziasmul, felul ei extraordinar de deschis. L-a ținut tânăr pe Iurie Darie până la sfârșitul vieții”, ne-a mai spus prezentatorul de la Prima TV. 

Și poate că, dincolo de durerea despărțirii, există acum un gând care aduce o urmă de liniște celor care au iubit povestea lor. După ani în care Anca Pandrea a vorbit despre dorul de Iurie Darie, cei doi s-au întâlnit din nou, într-un loc în care nu mai există despărțire.

„Acum, în momentul în care vorbim, în sfârșit, după atâția ani de despărțire, sunt unul lângă altul în ceruri”, a concluzionat Cristi Brancu pentru Click!

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