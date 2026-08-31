 Marele regret al Ancăi Pandrea în relația cu Iurie Darie. „Nu am putut”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marele regret al Ancăi Pandrea în relația cu Iurie Darie. „Nu am putut”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anca Pandrea a vorbit în trecut despre cel mai mare regret al vieții sale din relația pe care a avut-o cu Iurie Darie. Durerea actriței de după moartea soțului ei nu s-a oprit niciodată și încă îi părea rău de un anumit lucru.

Anca Pandrea și Iurie Darie.
Anca Pandrea și Iurie Darie. Foto: Arhivă

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar de-a lungul vieții aceasta a vorbit cu sinceritate despre mai multe aspecte din viața sa personală. Astfel, a povestit faptul că marele său regret are legătură cu relația de iubire pe care a avut-o cu Iurie Darie.

Cel mai mare regret al Ancăi Pandrea

Actrița a fost sinceră în nenumărate rânduri. Aceasta nu s-a ferit să vorbească nici despre starea sa de sănătate, dar nici despre marea sa iubire, Iurie Darie. Cei doi au format un cuplu mai bine de 25 de ani. Cu toate acestea, ei nu au reușit să aibă un copil împreună. 

Anca Pandrea a dezvăluit faptul că soțul ei își mai dorea copii. Iurie Darie a avut un fiu cu Consuela, Alexandru Darie, ce a murit în 2019 din cauza unei ciroze. Actorul visa să aibă și o fetiță, dorință ce nu a putut fi îndeplinită de Anca din cauza unor chiuretaje ce i-au afectat fertilitatea.

„Iura îşi dorea o fetiţă. Nu am putut face copii. Făcusem nişte chiuretaje înainte, vreo 4-5. Pe atunci îmi doream doar să ajung actriţă, să joc pe scenă. (…) Am un mare regret, că nu am reuşit să fac un copil cu Iura”, a declarat Anca Pandrea despre începutul relației cu Iurie Darie, potrivit spynews.ro.

Cum a început povestea de dragoste cu Iurie Darie

Anca Pandrea s-a cunoscut cu Iurie Darie după ce Consuela, fosta soție a actorului, a murit din cauza unei boli. Anca era prietenă cu ea, iar Consuela a rugat-o să aibă grijă de Iurie Darie după ce moare. Actrița nu s-a gândit o secundă că între ei se va naște o poveste de iubire, însă au rămas împreună de atunci. Din nefericire, artisrtul a murit pe 9 noiembrie 2012 din cauza unui atac cerebral.

„Consuela, soţia lui, nu se simţea bine. Eu am fost la ea la spital. Mi-a zis că mă roagă ceva: ”Anca, te rog, să ai grijă de Iura”.. Eu am avut grijă de Iura, dar nu m-am gândit niciodată că eu voi fi iubita lui. Pentru mine, Iura era, şi este, un star. Era deosebit, mă uitam cu drag la el, dar nu aveam niciun sentiment de iubire. (…) A intrat pe geam, dar nu a nimerit podeaua, m-a nimerit direct pe mine. De atunci, am rămas împreună 27 de ani. (…) Iura nu a murit, a plecat să doarmă mai mult”, a mai declarat Anca Pandrea.

Gest emoționant la mormântul lui Iurie Darie

Anca Pandrea și-a plâns soțul până în ultima clipă. Pe 14 martie, în ziua în care Iurie Darie ar fi împlinit 97 de ani, aceasta a mers la mormântul lui pentru a-l comemora. Deși era dependentă de un tub de oxigen ce trebuia să-l ia cu ea peste tot, ea s-a aranjat și s-a dus la cimitir, acolo unde a aprins lumânări, a împărțit șampanie și tort celor care au însoțit-o.

,,Sunt dependentă de oxigen, în permanență. Dar este cineva acolo, care se numește Iurie Darie, și Georgeta, măicuța mea, și mă susțin. Nu am făcut efort să vin, niciodată nu va fi un efort. Am venit cu dragoste. Dragostea adevărată… te duci cu ea peste tot, până în pânzele albe. Indiferent că ești bolnav, că nu ești bolnav. Nu am făcut niciun efort, m-am dus cu drag. La noi dragostea va dura până când nu voi mai fi eu, apoi să preluați voi, să nu ne uitați. Mă bucur pentru fiecare clipă a vieții pe care am avut-o și pe care o am în continuare”, a declarat Anca Pandrea cu câteva luni în urmă. 

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă Vedete românești
banner regina videochat png
#Exclusiv Click!
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro” Fapt divers
image
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea sașilor plecați din Transilvania adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei adevarul.ro

Parteneri

image
Stojilkovic sau Popescu? Notele lui Marcel Pușcaș și omul meciului Rapid – U Craiova 1-1 www.fanatik.ro
image
Produsul românesc care câștigă teren pe rafturile supermarketurilor. E și cu 50% mai ieftin decât importurile observatornews.ro
image
Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR www.antena3.ro
image
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7 www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani as.ro
image
Fructele copacului vecinului cad în curtea ta. Cui îi aparțin merele, nucile sau prunele ajunse dincolo de gard playtech.ro
image
De ce i s-a pus pata lui Gigi Becali pe Boutoutaou? „I-a mâncat 2.000.000 de euro” / „Încearcă să repare cu ranga, ca Maybach-ul” www.fanatik.ro
image
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Jale mare la Oslo! Regina rămasă văduvă abia își stăpânește lacrimile, iar noua regină o susține. Familia regală a mulțumit oamenilor pentru flori okmagazine.ro
image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
Anca Pandrea a venit cu flori, cu lumânări şi, bineînţeles, cu fotografia lui Iurie Darie în piept Era vizibil plânsă jpeg
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul Vedete românești
banner anca pandrea png
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine” Vedete românești
banner anca pandrea png
Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă Vedete românești
andi moisescu facebook jpg
FotoAndi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului Vedete românești
Captură de ecran 2026 08 31 191915 png
#Exclusiv Click!
Chef Henrik Sebok a dezvăluit greșelile pe care românii le fac cel mai des în bucătărie. „Am gătit pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden” Vedete românești
loredana groza jpg
VideoImagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături” Vedete românești
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut!
#Exclusiv Click!
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit” Vedete românești
bonnie blue jpg
VideoBonnie Blue a născut. Primele imagini cu actrița porno care s-a lăudat că a făcut sex cu peste 1.000 de bărbați în doar 12 ore Vedete internaționale
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău a slăbit 10 kilograme și începe să-și piardă părul în lupta cu cancerul. Ce s-a întâmplat după primele ședințe de tratament actualitate.net