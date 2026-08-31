Marele regret al Ancăi Pandrea în relația cu Iurie Darie. „Nu am putut”

Anca Pandrea a vorbit în trecut despre cel mai mare regret al vieții sale din relația pe care a avut-o cu Iurie Darie. Durerea actriței de după moartea soțului ei nu s-a oprit niciodată și încă îi părea rău de un anumit lucru.

Anca Pandrea și Iurie Darie. Foto: Arhivă

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar de-a lungul vieții aceasta a vorbit cu sinceritate despre mai multe aspecte din viața sa personală. Astfel, a povestit faptul că marele său regret are legătură cu relația de iubire pe care a avut-o cu Iurie Darie.

Cel mai mare regret al Ancăi Pandrea

Actrița a fost sinceră în nenumărate rânduri. Aceasta nu s-a ferit să vorbească nici despre starea sa de sănătate, dar nici despre marea sa iubire, Iurie Darie. Cei doi au format un cuplu mai bine de 25 de ani. Cu toate acestea, ei nu au reușit să aibă un copil împreună.

Anca Pandrea a dezvăluit faptul că soțul ei își mai dorea copii. Iurie Darie a avut un fiu cu Consuela, Alexandru Darie, ce a murit în 2019 din cauza unei ciroze. Actorul visa să aibă și o fetiță, dorință ce nu a putut fi îndeplinită de Anca din cauza unor chiuretaje ce i-au afectat fertilitatea.

„Iura îşi dorea o fetiţă. Nu am putut face copii. Făcusem nişte chiuretaje înainte, vreo 4-5. Pe atunci îmi doream doar să ajung actriţă, să joc pe scenă. (…) Am un mare regret, că nu am reuşit să fac un copil cu Iura”, a declarat Anca Pandrea despre începutul relației cu Iurie Darie, potrivit spynews.ro.

Cum a început povestea de dragoste cu Iurie Darie

Anca Pandrea s-a cunoscut cu Iurie Darie după ce Consuela, fosta soție a actorului, a murit din cauza unei boli. Anca era prietenă cu ea, iar Consuela a rugat-o să aibă grijă de Iurie Darie după ce moare. Actrița nu s-a gândit o secundă că între ei se va naște o poveste de iubire, însă au rămas împreună de atunci. Din nefericire, artisrtul a murit pe 9 noiembrie 2012 din cauza unui atac cerebral.

„Consuela, soţia lui, nu se simţea bine. Eu am fost la ea la spital. Mi-a zis că mă roagă ceva: ”Anca, te rog, să ai grijă de Iura”.. Eu am avut grijă de Iura, dar nu m-am gândit niciodată că eu voi fi iubita lui. Pentru mine, Iura era, şi este, un star. Era deosebit, mă uitam cu drag la el, dar nu aveam niciun sentiment de iubire. (…) A intrat pe geam, dar nu a nimerit podeaua, m-a nimerit direct pe mine. De atunci, am rămas împreună 27 de ani. (…) Iura nu a murit, a plecat să doarmă mai mult”, a mai declarat Anca Pandrea.

Gest emoționant la mormântul lui Iurie Darie

Anca Pandrea și-a plâns soțul până în ultima clipă. Pe 14 martie, în ziua în care Iurie Darie ar fi împlinit 97 de ani, aceasta a mers la mormântul lui pentru a-l comemora. Deși era dependentă de un tub de oxigen ce trebuia să-l ia cu ea peste tot, ea s-a aranjat și s-a dus la cimitir, acolo unde a aprins lumânări, a împărțit șampanie și tort celor care au însoțit-o.

,,Sunt dependentă de oxigen, în permanență. Dar este cineva acolo, care se numește Iurie Darie, și Georgeta, măicuța mea, și mă susțin. Nu am făcut efort să vin, niciodată nu va fi un efort. Am venit cu dragoste. Dragostea adevărată… te duci cu ea peste tot, până în pânzele albe. Indiferent că ești bolnav, că nu ești bolnav. Nu am făcut niciun efort, m-am dus cu drag. La noi dragostea va dura până când nu voi mai fi eu, apoi să preluați voi, să nu ne uitați. Mă bucur pentru fiecare clipă a vieții pe care am avut-o și pe care o am în continuare”, a declarat Anca Pandrea cu câteva luni în urmă.