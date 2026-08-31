 Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă
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Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă

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Este doliu în lumea actoriei, după ce cunoscuta actriță Anca Pandrea s-a stins din viață. Aceasta avea 80 de ani, se confrunta cu mai multe probleme de sănătate grave și era internată într-un centru medical.

Anca Pandrea.
Anca Pandrea. Foto: Arhivă

Anca Pandrea a pierdut lupta împotriva cancerului. Actrița se simțea rău de aproximativ două săptămâni, deși avea parte de îngrijiri medicale de specialitate. Ultima sa apariție TV a avut-o în urmă cu două luni, la Prima TV. Unde era internată.

Anca Pandrea a murit

Actrița Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Anunțul dureros a fost făcut de echipa emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Slujba de înmormântare și alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, se arată în anunțul făcut de echipa emisiunii.

Actrița se lupta cu o boală grea

Anca Pandrea avea probleme de sănătate tot mai mari. Prezentatorul Cristi Brancu a dezvăluit că în urmă cu două săptămâni a primit vești despre actriță și nu au fost tocmai bune. Aceasta se simțea rău și se afla în Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

Pe lângă problemele de sănătate mai vechi, Anca Pandrea a ajuns în acest centru din cauza unei boli crunte, și anume cancer. Prezentatorul a menționat că actrița se deplasa cu greu. Anca Pandrea devenise dependentă de aparatul de oxigen.

Anca Pandrea a fost o actriță de succes. Aceasta a jucat la teatrul de Comedie din București, alături de nume celebre precum Stela Popescu, Dem Rădulescu și Iurie Darie, cel din urmă devenindu-i și soț. Cei doi au trăit o adevărată poveste de dragoste, însă actorul a murit în 2012, în urma unui accident vascular cerebral.

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