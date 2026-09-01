Anca Pandrea și Iurie Darie, povestea unei iubiri care a durat 27 de ani. Promisiunea făcută în cel mai greu moment

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit timp de 27 de ani o poveste de dragoste legendară, începută după ce actrița i-a promis bunei sale prietene, Consuela Roșu, aflată pe patul de moarte, că va avea grijă de soțul ei.

Povestea de dragoste dintre Anca Pandrea și Iurie Darie Foto: Facebook

O iubire legendară care a sfidat gura lumii, Anca Pandrea și Iurie Darie au împărțit 27 de ani de scenă, pasiune și devotament absolut, actrița refuzând până la ultima suflare să vorbească despre partenerul ei la trecut.

Promisiunea solemnă de la coșciugul Consuelei Roșu: cum a început destinul comun

Cei doi mari actori s-au cunoscut inițial la Satu Mare, iar mai târziu au devenit colegi pe scena Teatrului de Comedie din București, păstrând ani la rând o relație strict profesională.

În acea perioadă, Iurie Darie era căsătorit cu actrița Consuela Roșu, mama fiului său, regretatul regizor Ducu Darie.

Consuela era totodată una dintre cele mai apropiate prietene ale Ancăi Pandrea, împărțind aceeași cameră în turnee.

Când Consuela a fost răpusă de cancer, Anca Pandrea a făcut un legământ ce avea să-i schimbe pentru totdeauna viața:

„Când s-a întâmplat să nu mai fie Consuela, eu m-am dus la coșciugul ei și i-am spus: «Consuela, o să am eu grijă de Iura». Am încercat să-l combin cu o profesoară de franceză, apoi cu o arhitectă și nu mai știu cu cine. Eu i le prezentam, apoi fugeam. Nu știu de ce nu a vrut să fie cu ele... Și, până la urmă, m-am pețit singură!” a declarat actrița Anca Pandrea la acea vreme.

Naveta de sticle, gemulețul casei și cununia pe nepregătite de la Băilești

Trecerea de la prietenie la o legătură amoroasă profundă s-a produs într-o seară obișnuită, după o ieșire în oraș, când Anca a realizat că își uitase cheile de la locuință.

Fără să ezite, marele actor a improvizat un plan de salvare: a pus o navetă de sticle goale sub o fereastră îngustă și s-a strecurat în casă pe un gemuleț, rămânând alături de ea pentru următorii 27 de ani.

Diferența de 17 ani dintre ei nu a reprezentat niciodată un obstacol, iar lipsa certificatului de căsătorie a fost compensată printr-o întâmplare savuroasă.

Aflați la Băilești pentru a fi nași, preotul paroh le-a cerut să își legalizeze simbolic statutul: le-a pus pirostriile pe cap, a scos verigheta proprie pentru a i-o așeza pe deget lui Iurie Darie, în timp ce cumătra i-a împrumutat bijuteria Ancăi Pandrea.

Teatrul Incomod, lipsa copiilor și refuzul despărțirii după moartea lui „Iura”

Pe lângă cariera independentă dezvoltată prin trupa privată „Teatrul Incomod” și spectacole de succes precum „Patru pe o canapea și valetul”, cei doi au trăit acasă o continuă copilărie, dăruindu-și jucării și manifestându-și afecțiunea fără rețineri.

Singura lor mare durere nespovedită a fost imposibilitatea de a avea un copil împreună, actrița explicând cu resemnare că poate așa a fost rânduit: întreaga sa capacitate de a iubi trebuia să îi aparțină doar partenerului ei.

După decesul lui Iurie Darie din 9 noiembrie 2012, actrița a refuzat categoric doliul convențional.

A păstrat intact fiecare colț al casei, purta permanent inelele simbolice cumpărate împreună și continua să vorbească despre el exclusiv la timpul prezent, considerând flacăra candelei un canal direct de comunicare spirituală:

„Dragostea adevărată… te duci cu ea peste tot, până în pânzele albe. La noi dragostea va dura până când nu voi mai fi eu, apoi să preluați voi, să nu ne uitați!” mai declara Anca Pandrea.

S-a stins pe patul de spital

Marea artistă se afla internată într-un centru medical de specialitate, unde primea îngrijiri atente pe fondul agravării stării sale generale.

Deși se afla sub strictă supraveghere medicală, starea de sănătate a actriței s-a deteriorat galopant în ultimele două săptămâni, organismul său slăbit cedând în cele din urmă în fața afecțiunilor grave și a diagnosticului nemilos de cancer.

Anunțul dureros privind trecerea în neființă a actriței la vârsta de 80 de ani a fost făcut public de echipa emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV, postul unde Anca Pandrea avusese de altfel și ultima sa apariție televizată, în urmă cu aproximativ două luni.