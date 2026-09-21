 Iubire controversată? Sarah Paulson și Holland Taylor sunt împreună de 11 ani, în ciuda diferenței de vârstă de 32 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Iubire controversată? Sarah Paulson și Holland Taylor sunt împreună de 11 ani, în ciuda diferenței de vârstă de 32 de ani

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sarah Paulson (51 de ani) și Holland Taylor (83 de ani) demonstrează că iubirea nu ține cont de vârstă. Cele două actrițe formează unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood, iar relația lor, care durează de 11 ani, pare pe viață.

image
Foto: Profimedia

Recent, cele două actrițe au atras toate privirile la premiera serialului „Brothers”, desfășurată în Los Angeles (foto mai jos). Îmbrăcate în ținute negre asortate, Sarah și Holland au pozat zâmbind pe covorul roșu, ținându-se de mână și afișând o complicitate care a cucerit publicul.

Sarah Paulson a ales un compleu elegant, format dintr-o jachetă cu mâneci lungi și o fustă lungă, care i-a lăsat la vedere subtil talia, iar Holland Taylor a impresionat printr-o rochie cu paiete și inserții transparente, punându-și în valoare stilul sofisticat.

De-a lungul anilor, cele două vedete și-au susținut reciproc carierele și au vorbit deschis despre relația lor. Un moment emoționant a avut loc în decembrie anul trecut, când Holland a ținut un discurs, la ceremonia în care Sarah și-a primit steaua pe Hollywood Walk of Fame. Atunci, Taylor a descris-o pe partenera sa drept „o stea strălucitoare”, lăudându-i talentul și autenticitatea.

image
Foto: Billy Bennight

După 11 ani împreună, Sarah Paulson și Holland Taylor continuă să fie un exemplu de stabilitate și afecțiune în superficialul Hollywood, demonstrând că diferența de vârstă nu a fost niciodată un obstacol în povestea lor de dragoste.

Însă, chiar și în cazul unui cuplu atât de îndrăgostit, există cârcotași care condamnă idila celor două femei doar pentru că sunt… femei sau din cauza diferenței mari de vârstă dintre ele. 32 de ani – cât le despart pe cele două vedete – înseamnă, de fapt, că fac parte din generații diferite, motiv pentru care unii oameni consideră că Sarah și Holland nu se potrivesc din punct de vedere sentimental. Așa să fie oare? Cea mai recentă imagine cu ele două spune exact contrariul!

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

programare jpg
„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii Actualitate
Cindy Crawford și familia foto Profimedia jpg
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani Vedete internaționale
image
Ora de iarnă 2026. Când dăm ceasurile înapoi și dormim cu o oră mai mult adevarul.ro
image
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat adevarul.ro

Parteneri

image
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă www.fanatik.ro
image
Salariile din Capitală, cu aproape 50% mai mari față de restul țării. Care sunt cele mai bine plătite domenii observatornews.ro
image
Imagini cu cele două vile ale lui Călin Georgescu din Austria. Cristela avea cabinet în castelul vecinului Georg Schmidt www.antena3.ro
image
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală playtech.ro
image
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000 www.fanatik.ro
image
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
elena udrea
Elena Udrea și-a emoționat fanii. Ce mesaj i-a transmis fiicei sale, Eva, cu ocazia zilei sale de naștere Vedete românești
Anamaria Ferentz se promovează două săptămâni în America Latină
„E dureros!” Ce îi lipsește cel mai mult Anamariei Ferentz de când locuiește în America. Dezvăluiri copleșitoare Vedete românești
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu” Vedete românești
Oana, soția lui Ionuț „Pitbull” Atodiresei
Cine este Oana, soția lui Ionuț „Pitbull” Atodiresei, și cum s-au cunoscut. Cei doi participă împreună la Power Couple sezonul 4 Vedete românești
Brad Pitt sursa Shutterstock jpg
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie Vedete internaționale
francesca sarao si cristi pungă
Francesca Sarao a devenit mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a născut un băiețel Vedete românești
Billy Ray Cyrus și Elizabeth Hurley
FotoIubita lui Billy Ray Cyrus are 61 de ani, dar arată de 30. Elizabeth Hurley și-a etalat silueta în bikini Vedete internaționale
tily niculae si dragos popescu
Ce s-a întâmplat cu cei doi copii ai lui Tily Niculae după divorț. Cum au reacționat la aflarea veștii: „Își văd tatăl zilnic” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net