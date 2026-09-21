Iubire controversată? Sarah Paulson și Holland Taylor sunt împreună de 11 ani, în ciuda diferenței de vârstă de 32 de ani

Sarah Paulson (51 de ani) și Holland Taylor (83 de ani) demonstrează că iubirea nu ține cont de vârstă. Cele două actrițe formează unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood, iar relația lor, care durează de 11 ani, pare pe viață.

Foto: Profimedia

Recent, cele două actrițe au atras toate privirile la premiera serialului „Brothers”, desfășurată în Los Angeles (foto mai jos). Îmbrăcate în ținute negre asortate, Sarah și Holland au pozat zâmbind pe covorul roșu, ținându-se de mână și afișând o complicitate care a cucerit publicul.

Sarah Paulson a ales un compleu elegant, format dintr-o jachetă cu mâneci lungi și o fustă lungă, care i-a lăsat la vedere subtil talia, iar Holland Taylor a impresionat printr-o rochie cu paiete și inserții transparente, punându-și în valoare stilul sofisticat.

De-a lungul anilor, cele două vedete și-au susținut reciproc carierele și au vorbit deschis despre relația lor. Un moment emoționant a avut loc în decembrie anul trecut, când Holland a ținut un discurs, la ceremonia în care Sarah și-a primit steaua pe Hollywood Walk of Fame. Atunci, Taylor a descris-o pe partenera sa drept „o stea strălucitoare”, lăudându-i talentul și autenticitatea.

Foto: Billy Bennight

După 11 ani împreună, Sarah Paulson și Holland Taylor continuă să fie un exemplu de stabilitate și afecțiune în superficialul Hollywood, demonstrând că diferența de vârstă nu a fost niciodată un obstacol în povestea lor de dragoste.

Însă, chiar și în cazul unui cuplu atât de îndrăgostit, există cârcotași care condamnă idila celor două femei doar pentru că sunt… femei sau din cauza diferenței mari de vârstă dintre ele. 32 de ani – cât le despart pe cele două vedete – înseamnă, de fapt, că fac parte din generații diferite, motiv pentru care unii oameni consideră că Sarah și Holland nu se potrivesc din punct de vedere sentimental. Așa să fie oare? Cea mai recentă imagine cu ele două spune exact contrariul!

foto - Profimedia