N-a fost dragoste la prima vedere! Iubitul lui Jennifer Aniston dezvăluie cum a început idila lor

După două divorțuri dureroase, vedeta serialului „Prietenii tăi” merită să fie fericită în dragoste! Însă actualul ei iubit nu vorbește despre vreo mare pasiune între ei…

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Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis nu a început cu scântei instantanee, cum ne-am fi așteptat, ci cu o prietenie care s-a construit în timp. Hipnoterapeutul de 50 de ani a povestit, într-un interviu acordat celor de la „The Sunday Times”, că ei doi au fost apropiați luni întregi înainte de-a deveni un cuplu. „A existat mai întâi o prietenie de multe luni…”, a mărturisit Curtis.

El spune că relația cu una dintre cele mai cunoscute femei din lume este complet diferită de cele pe care le-a avut în trecut, dar pentru că s-a dezvoltat natural, fără presiunea de a căuta cu orice preț iubirea, nu pentru că... ar fi Jen atât de specială. „Totul a fost mai organic, mai puțin născut din nevoia de validare. Nu mai eram în căutarea iubirii atunci…”, a continuat acesta deloc romantic să explice.

Ce-i drept, modul în care pune Jim problema n-o flatează deloc pe actrița care a avut atâta ghinion în dragoste! Fanii ei și-ar fi dorit o poveste emoționantă, pe meritul uneia dintre cele mai modeste vedete de la Hollywood!

Cum s-au cunoscut

Primul contact dintre cei doi a avut loc... destul de sec, pe Instagram, după ce Jennifer Aniston a apreciat câteva dintre postările lui Jim Curtis. Pasiunea comună pentru wellness, yoga și dezvoltare personală i-a apropiat, iar ulterior au fost prezentați oficial de un prieten comun.

Curtis a dezvăluit și un detaliu surprinzător: când a împlinit 47 de ani, a avut presimțirea că, până la 50, va trăi o poveste de dragoste cu o femeie „cum nu mai întâlnise niciodată”. Și exact asta s-a întâmplat!

Dragoste oficializată pe Instagram, nu la altar

Foto: Profimedia

Predicția s-a împlinit în noiembrie anul trecut, când Jennifer Aniston și-a făcut relația publică printr-o fotografie postată pe Instagram, chiar de ziua de naștere a lui Curtis. „La mulți ani, iubirea mea. Ești prețios pentru mine”, a scris actrița în descrierea imaginii în care îl îmbrățișa. La acel moment, cei doi se întâlneau deja de câteva luni bune, după ce fuseseră surprinși împreună într-o vacanță romantică în Mallorca, Spania.

Pentru Jennifer Aniston, aceasta este prima relație importantă făcută publică după divorțurile răsunătoare de Brad Pitt și Justin Theroux, dar vedem cum va continua, dacă se va oficializa cândva în viitor. Deocamdată rămânem destul de sceptici...

foto - Profimedia