 Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească
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Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească

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Revenirea lui Meghan Markle în Marea Britanie pare să nu fie lipsită de momente stânjenitoare, având în vedere că Ducesa de Sussex a avut parte de o primire rece într-un pub din Cotswolds.

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Foto: Profimedia

Meghan a fost văzută de două ori la The Three Horseshoes, un pub cunoscut din apropierea noii lor case. Prima dată, ducesa a fost însoțită de Ellen DeGeneres, după care soția Prințului Harry a mers împreună cu o amică, Kelly Zajfen, care a și publicat ulterior fotografii de la ieșirea lor din local și le-a mulțumit localnicilor pentru că au fost „atât de drăguți” cu prietena ei. Era cumva ironică? Pentru că, potrivit unor afirmații apărute ulterior, atmosfera din pub nu a fost tocmai călduroasă...

Mai multe surse citate de presa britanică susțin că unii dintre angajații localului au refuzat să servească la masa unde se afla Meghan Markle. Potrivit acestor relatări, angajații respectivi  au cerut ca alți colegi să preia masa, după refuzul lor.

Jurnalista Paula Froelich a făcut afirmații similare într-o discuție cu jurnalistul regal Tom Sykes, susținând că unii membri ai personalului „au refuzat să o servească”, astfel încât alți chelneri au preluat comanda.

Tom Sykes e de părere că revenirea Ducilor de Sussex în Marea Britanie se dovedește a fi dificilă din cauza relației tensionate dintre cuplu și familia regală. Jurnalistul a sugerat că niște scuze adresate Regelui Charles și Prinților de Wales, William și Kate Middleton, pentru toate atacurile nemiloase la adresa lor, ar putea repara relațiile dintre ei.

Paula Froelich a făcut și alte afirmații controversate despre reacția englezilor la revenirea ducilor în UK, susținând că unii părinți din zona în care locuiesc acum Meg și Harry au fost deranjați de scrisoarea primită de la Ducii de Sussex înainte de începerea noului an școlar, în care le erau trasate localnicilor noi reguli de conduită - nimeni nu are voie să-i pozeze pe ei,  nimeni nu are voie să vorbească despre familia Sussex.

După cum vedem cu toții, mutarea familiei Sussex înapoi în Marea Britanie nu e deloc lipsită de peripeții. Rămâne de văzut ce va urma pentru mezinul regelui britanic și soția sa, care a fost principalul critic al familiei regale în ultimii ani.

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