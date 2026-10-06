A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”

Frumușica adolescentă Mikaela Albu a împlinit 17 ani! La ceas aniversar, celebrul tată, designerul Mihai Albu, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre relația dintre Mikaela și actuala lui soție, Elena Albu, chirurg cardiovascular, dar și despre pregătirile fiicei pentru facultate.

1/7 Mihai Albu e fericit că fiica lui ar vrea să studieze la Arhitectură Foto: Facebook

Mihai Albu: „Se respectă, Elena nu se impune în fața fiicei mele”

Mikaela Albu are o relație bună cu actuala soție a lui Mihai Albu. De altfel, le-a și fost alături, anul trecut, în ziua nunții. În plus, au petrecut și câteva vacanțe împreună, chiar și în străinătate, tot în această formulă:

„Mikaela și soția mea se înțeleg bine, se respectă. Elena nu se impune în fața ei, nici nu ar avea de ce, așa cum nici eu nu mă impun în fața fiicei soției, care locuiește cu noi.

Fiecare dintre noi avem copii, din alte căsnicii, așa că noi, ca părinți, decidem ce este mai bine pentru ei. Prin urmare, da, există și niște limite, fiecare și le știe, în aceste relații. Mikaela este un copil bun, vorbește frumos, e respectuoasă, se înțelege bine și cu fiica soției mele, s-au împrietenit”, a menționat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

Mikaela, despre soția tatălui: „Este un om bun”

Mikaela a vorbit frumos și elegant despre Elena Albu, într-un interviu pentru viva.ro:

„Cu Elena am o relație OK, este un om bun”.

Iată însă ce spunea, la rându-i, Elena Albu despre Mikaela, care adesea îi vizitează. Actuala soție a lui Mihai Albu a dorit să sublinieze că preferă să evite discuțiile personale, în favoarea unor simple formalități:

„Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mamă surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”.

Mikaela Albu a moștenit pasiunea pentru desen a tatălui ei: „Sper să dea examen la Arhitectură, deja face pregătiri”

Mihai Albu ne-a mai dezvăluit și planurile de viitor ale unicei sale moștenitoare. Sunt mari șanse ca Mikaela să devină studentă la Arhitectură, facultate pe care și el a absolvit-o, în anii tinereții. Fiica i-a moștenit talentul la desen, unele lucrări fiind expuse în Italia:

„Este extrem de talentată la desen, are și câteva lucrări, la o expoziție din Italia, pare că ar dori să dea examen la Arhitectură. O mai pregătesc și eu la desen, are și un preparator, cu care lucrează și o ajută pentru examene. Vom vedea, mai sunt doi ani până atunci, mai are timp să decidă ce va studia”.

Mikaela Albu, despre unul dintre desenele expuse în Italia: „Vorbește despre povara invizibilă pe care oamenii o poartă”

Mikaela Albu ne-a vorbit despre aceste lucrări ale ei, despre simbolistica desenelor abstracte, expuse în Italia. Se bucură deja de aprecierile criticilor:

„Această lucrare artistică vorbește despre evoluție, identitate și povara invizibilă pe care oamenii o poartă. În primul desen, chipul principal este înconjurat de alte persoane, aproape ca niște prieteni sau figuri care asistă la ceva ce începe să se întâmple. Acesta sugerează începutul unei transformări, un moment în care persoana este încă vizibilă și conectată cu cei din jur”, ne-a declarat ea, exclusiv pentru Click!

„Oamenii pot purta numeroase lupte interioare ascunse”

Fiica lui Mihai Albu a mai precizat, referitor la lucrările de grafică, realizate cu o precizie matematică, dar și cu o uriașă imaginație:

„În al doilea desen, același chip apare în centru, înconjurat de fețe și de personaje feminine care acționează ca „șoptitorii”. Acestea reprezintă gândurile copleșitoare, vocile interioare, presiunea și nesiguranțele care încep să înconjoare persoana.

În al treilea desen, chipul devine mult mai greu de găsit și apare aproape lipsit de suflet, ca și cum problemele ar fi ascunse sub suprafață. Compoziția devine din ce în ce mai aglomerată, ilustrând modul în care oamenii pot purta numeroase lupte interioare ascunse. Din exterior, aceste probleme nu sunt întotdeauna vizibile cu ochiul liber, însă în interior ele pot părea puternice, apăsătoare și haotice”, a mai adăugat Mikaela Albu, exclusiv pentru Click!