 Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre experiențele care au făcut-o să privească diferit relațiile de cuplu. Vedeta a recunoscut că, în trecut, a ajuns să facă anumite compromisuri din dorința de a primi mai multă iubire, însă spune că astăzi nu ar mai accepta aceleași lucruri.

Bianca Drăgușanu
Bianca Drăgușanu Foto: Instagram

După mai multe experiențe sentimentale care i-au influențat perspectiva asupra vieții de cuplu, Bianca Drăgușanu susține că a învățat să își stabilească mai clar limitele. Pentru ea, o relație ar trebui să însemne construirea unui viitor împreună, nu sacrificii făcute de unul dintre parteneri pentru a păstra iubirea celuilalt.

Bianca Drăgușanu, sinceră despre compromisurile făcute din iubire

Invitată în podcastul Roxanei Ciuhulescu, Bianca Drăgușanu a rememorat perioade din viața sa în care a încercat să ofere mai mult într-o relație, convinsă că astfel va primi, la rândul ei, mai multă afecțiune.

Vedeta spune că, privind acum în urmă, își dă seama că unele dintre alegerile făcute atunci nu au avut rezultatul pe care îl aștepta. Dimpotrivă, experiențele respective au ajutat-o să înțeleagă că iubirea nu ar trebui câștigată prin renunțarea la propriile principii.

Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, in care am zis ca daca dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. cand dai mai mult se pare că primești mai putin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viata ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate anterior.

Ce a învățat Bianca Drăgușanu după experiențele din relații

Experiențele prin care a trecut au făcut-o pe Bianca Drăgușanu să își schimbe prioritățile. Vedeta spune că nu mai este dispusă să își consume timpul într-o relație în care efortul nu este reciproc și în care doar unul dintre parteneri încearcă să construiască.

Pentru Bianca Drăgușanu, maturizarea într-o relație înseamnă și capacitatea de a recunoaște atunci când un compromis depășește limita normală și începe să afecteze echilibrul personal.

Astăzi, vedeta spune că își dorește mai multă stabilitate și nu mai este dispusă să accepte situații care, în loc să ducă la construirea unei relații, ajung să îi consume energia și timpul.

„Nu am niciun motiv să suport”

Bianca Drăgușanu a explicat că, în prezent, preferă să renunțe la o relație care nu evoluează sănătos decât să rămână într-o situație în care simte că trebuie să construiască singură.

Vedeta consideră că un cuplu presupune implicare din partea ambilor parteneri. Dacă unul dintre cei doi depune constant eforturi, iar celălalt ajunge să distrugă ceea ce s-a construit, spune ea, nu mai există un motiv pentru a continua să accepte situația.

Sunt în punctul în care eu nu am mai răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Ghid de cumpărături

banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Victor Pițurcă a găsit singurul câștig al lui Gică Hagi după dezastrul din Liga Națiunilor: „Se poate bate cu oricine!” www.fanatik.ro
image
Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol” as.ro
image
Prognoza meteo până în noiembrie. Vin surprize de la vreme, unde va fi mai cald decât în mod normal playtech.ro
image
Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea” www.fanatik.ro
image
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
Meghan Markle Profimedia jpg
Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească Vedete internaționale
kylie jenner gettyimages jpg
Kylie Jenner se apucă de actorie! Va juca în rol principal într-un serial Vedete internaționale
florin ristei andreea ramona instagram jpg
Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată” Vedete românești
Dolly Parton sursa foto Shutterstock jpg
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată Vedete internaționale
deea maxer si actualul sot, constantin catarama jpg
Deea Cataramă a dat vestea care i-a pus pe gânduri pe fani. Ce planuri are alături de actualul soț. „Mai vrea încă doi” Vedete românești
catherine zeta jones michael douglas png
Michael Douglas, mărturisiri despre separarea de Catherine Zeta-Jones: „A fost o decizie de comun acord” Vedete internaționale
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli
#Exclusiv Click!
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net