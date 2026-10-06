Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac”

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre experiențele care au făcut-o să privească diferit relațiile de cuplu. Vedeta a recunoscut că, în trecut, a ajuns să facă anumite compromisuri din dorința de a primi mai multă iubire, însă spune că astăzi nu ar mai accepta aceleași lucruri.

Bianca Drăgușanu Foto: Instagram

După mai multe experiențe sentimentale care i-au influențat perspectiva asupra vieții de cuplu, Bianca Drăgușanu susține că a învățat să își stabilească mai clar limitele. Pentru ea, o relație ar trebui să însemne construirea unui viitor împreună, nu sacrificii făcute de unul dintre parteneri pentru a păstra iubirea celuilalt.

Bianca Drăgușanu, sinceră despre compromisurile făcute din iubire

Invitată în podcastul Roxanei Ciuhulescu, Bianca Drăgușanu a rememorat perioade din viața sa în care a încercat să ofere mai mult într-o relație, convinsă că astfel va primi, la rândul ei, mai multă afecțiune.

Vedeta spune că, privind acum în urmă, își dă seama că unele dintre alegerile făcute atunci nu au avut rezultatul pe care îl aștepta. Dimpotrivă, experiențele respective au ajutat-o să înțeleagă că iubirea nu ar trebui câștigată prin renunțarea la propriile principii.

„Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac. Am făcut niște compromisuri la un moment dat în viața mea, in care am zis ca daca dau mai mult, e posibil să mă iubească și mai mult. cand dai mai mult se pare că primești mai putin. Nu faceți compromisuri pentru nimeni, nimic. Dacă bărbatul de lângă tine te iubește, nu îți va cere în viata ta să faci un lucru pe care nu simți să-l faci”, a declarat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate anterior.

Ce a învățat Bianca Drăgușanu după experiențele din relații

Experiențele prin care a trecut au făcut-o pe Bianca Drăgușanu să își schimbe prioritățile. Vedeta spune că nu mai este dispusă să își consume timpul într-o relație în care efortul nu este reciproc și în care doar unul dintre parteneri încearcă să construiască.

Pentru Bianca Drăgușanu, maturizarea într-o relație înseamnă și capacitatea de a recunoaște atunci când un compromis depășește limita normală și începe să afecteze echilibrul personal.

Astăzi, vedeta spune că își dorește mai multă stabilitate și nu mai este dispusă să accepte situații care, în loc să ducă la construirea unei relații, ajung să îi consume energia și timpul.

„Nu am niciun motiv să suport”

Bianca Drăgușanu a explicat că, în prezent, preferă să renunțe la o relație care nu evoluează sănătos decât să rămână într-o situație în care simte că trebuie să construiască singură.

Vedeta consideră că un cuplu presupune implicare din partea ambilor parteneri. Dacă unul dintre cei doi depune constant eforturi, iar celălalt ajunge să distrugă ceea ce s-a construit, spune ea, nu mai există un motiv pentru a continua să accepte situația.

„Sunt în punctul în care eu nu am mai răbdare sau nu pot să îmi irosesc timpul pe chestii inutile, imature. Practic, în loc să construim ceva împreună, mă lași să construiesc singură și după ce am construit, tu vii și îmi dărâmi. Pentru mine, lucrurile acestea sunt grave. Nu am niciun motiv să suport”, a mai declarat Bianca Drăgușanu.