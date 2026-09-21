 Iubita lui Billy Ray Cyrus are 61 de ani, dar arată de 30. Elizabeth Hurley și-a etalat silueta în bikini
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FotoIubita lui Billy Ray Cyrus are 61 de ani, dar arată de 30. Elizabeth Hurley și-a etalat silueta în bikini

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Elizabeth Hurley arată într-o formă senzațională la cei 61 de ani. Iubita lui Billy Ray Cyrus, în vârstă de 65 de ani, și-a etalat silueta bine lucrată într-un costum de baie din două piese, pe care l-a purtat duminică, când s-a întors în Los Angeles alături de iubitul ei. Aflați pe plajă, cei doi au profitat de vremea însorită, iar actrița nu a ratat ocazia de a se bucura de câteva momente de relaxare la soare.

Elizabeth Hurley, iubita lui Billy Ray Cyrus.
Elizabeth Hurley, iubita lui Billy Ray Cyrus. Foto: Instagram

Iubita lui Billy Ray Cyrus se menține într-o formă fizică de zile mari 

Elizabeth Hurley și-a completat ținuta de plajă cu o cămașă roz-somon asortată costumului de baie și a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din escapada alături de partenerul ei.

Actrița a publicat și imagini alături de iubitul ei, însoțite de mesajul: „Mi-am petrecut tinerețea în Los Angeles și îmi place să mă întorc aici.”

Postarea a atras numeroase reacții din partea fanilor, iar printre cei care au lăsat comentarii s-a numărat și Heidi Klum.

„Wow, ce fotografie frumoasă cu voi doi!”, a scris Heidi Klum.

Și fiul actriței, Damian, a reacționat la imaginile publicate de mama sa, lăsând un simplu mesaj: „Love”.

„Arăți superb, ca întotdeauna, și îmi place să văd cât de fericită ești alături de Billy”

Fanii au fost, de asemenea, încântați să-i vadă împreună pe cei doi și au lăsat comentarii precum: „Arăți superb, ca întotdeauna, și îmi place să văd cât de fericită ești alături de Billy. Bucurați-vă de timpul petrecut împreună, vă iubesc!” și „Voi doi sunteți atât de drăguți împreună”.

Elizabeth Hurley, despre relația la distanță cu Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley și Billy Ray Cyrus și-au făcut publică relația în aprilie 2025, după ce s-au cunoscut inițial în 2022, pe platourile de filmare ale filmului „Christmas in Paradise”. De atunci, cei doi au vorbit în mai multe rânduri despre relația lor și despre modul în care reușesc să păstreze un echilibru între viețile pe care le au în Statele Unite și Marea Britanie.

Recent, Elizabeth Hurley a oferit și câteva detalii despre relația pe care o are cu Billy Ray Cyrus și despre modul în care cei doi încearcă să împartă timpul între America și Marea Britanie.

„Suntem foarte fericiți împreună. Ne bucurăm foarte mult să încercăm să găsim acest echilibru între America și Marea Britanie”, a declarat actrița pentru E! News.

Elizabeth a povestit că Billy Ray Cyrus, tatăl cântăreței Miley Cyrus, locuiește în Tennessee de aproximativ 35 de ani. Actrița a explicat că stilul de viață al partenerului său este unul care se potrivește și cu preferințele sale.

„Dar lucrul bun este că este foarte atașat de viața la țară acolo unde locuiește, în Tennessee”, a spus Elizabeth Hurley.

„Sunt foarte atașată de viața la țară acolo unde locuiesc”

La rândul său, actrița a recunoscut că preferă un stil de viață liniștit și că acest aspect reprezintă un element important în relația lor.

„Și eu sunt foarte atașată de viața la țară acolo unde locuiesc. Iar acesta este un lucru foarte important în relația noastră, pentru că niciunul dintre noi nu își dorește să fie mereu în oraș și în văzul tuturor”, a adăugat ea.

Vedeta a mai dezvăluit că locul în care ea și Billy Ray Cyrus se simt cel mai bine este acasă, departe de agitație.

„Acasă, la țară, unde ne cuibărim unul lângă celălalt și facem multe lucruri în mijlocul naturii”, a spus actrița, precizând că cei doi ies „foarte rar” în oraș.

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