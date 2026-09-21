 Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie
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Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie

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Apropiații lui Brad Pitt fac dezvăluiri după premiera noului său film. Aceștia susțin că înstrăinarea de cei șase copii a fost cel mai dureros efect al divorțului de Angelina Jolie și resping ideea unei dependențe de alcool, afirmând că starul a depășit suferința și și-a regăsit liniștea. 

Ce spun prietenii apropiați a lui Brad Pitt despre divorțul cu Angelina Jolie
Ce spun prietenii apropiați a lui Brad Pitt despre divorțul cu Angelina Jolie Foto: arhivă

La vârsta de 62 de ani, Brad Pitt a ales să marcheze premiera noului său film, „Heart of the Beast”, într-un cadru atipic: amfiteatrul FirstBank din Franklin, Tennessee. Departe de strălucirea și agitația din Los Angeles sau New York, actorul a dorit să fie aproape de „oameni obișnuiți” și de prieteni apropiați, evitând tensiunile constante asociate mediului de la Hollywood, potrivit The Sun.

Declarațiile apropiaților: „Nu a avut o problemă cu băutura, a avut o problemă cu Angelina”

Prietenii starului au oferit detalii pentru Daily Mail despre transformarea prin care a trecut actorul după separarea dureroasă din 2016. Deși Brad Pitt a renunțat complet la alcool timp de șapte ani și abia recent a reînceput să consume cantități mici, anturajul său nuanțează această perioadă.

O sursă apropiată a declarat că „Pitt nu a avut niciodată o problemă cu băutura, a avut o problemă cu Angelina”.

Aceeași sursă a adăugat că actorul a muncit mult cu sine însuși și a ajuns în sfârșit într-un echilibru:

„Brad s-a rătăcit pentru o perioadă din viața lui și s-a luptat din greu, dar a muncit și a depășit momentul. Divorțul de Angelina a fost cumplit, dar înstrăinarea de copiii săi a fost cel mai rău lucru care i s-a întâmplat vreodată. Acum a trecut de la suferință și durere la acceptare”.

Un alt prieten vechi a menționat că, deși la bază a rămas un băiat simplu din Midwest, căsătoria din 2014 cu Angelina Jolie i-a dat viața peste cap:

„Au fost fericiți o vreme, dar când lucrurile au mers prost, au mers extrem de prost”.

Distanțarea de cei șase copii și noul cerc de apropiați

Cea mai adâncă rană rămâne ruptura de cei șase copii pe care îi are cu Angelina Jolie: Maddox, Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (20 de ani) și gemenii Knox și Vivienne (18 ani).

Apropiații susțin că alienarea parentală pusă în aplicare după divorț a fost devastatoare pentru el, copiii rămânând în mare parte de partea mamei.

În prezent, Brad Pitt alege conștient să fie înconjurat de oameni fără legătură cu goana după celebritate, cum sunt meșteșugari, artiști și vechi prieteni de familie.

Relația cu Ines de Ramon îi aduce liniște, partenera sa nefiind dornică de atenție mediatică. Pe plan profesional, actorul traversează un moment excelent după succesul masiv al filmului „F1”, aprecierea primită pentru „Heart of the Beast” și viitorul proiect centrat pe personajul Cliff Booth.

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