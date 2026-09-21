 Francesca Sarao a devenit mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a născut un băiețel
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Francesca Sarao a devenit mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a născut un băiețel

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Francesca Sarao, fostă concurentă de la „Insula Iubirii”, a născut primul ei copil. Tânăra a devenit mamă pe 17 septembrie 2026, la scurt timp după ce anunțase că întâmpină probleme cu sarcina.

Francesca Sarao și Cristi Pungă.
Francesca Sarao și Cristi Pungă. Foto: Instagram & Antena 1

Francesca Sarao și Cristi Pungă au devenit părinți  

Francesca Sarao și Cristi Pungă s-au făcut remarcați cu povestea lor de iubire, care a trecut testul din Thailanda, fiind apreciați de către cei de acasă pentru relația puternică și fidelitatea de care au dat dovadă. Acum traversează cel mai emoționant moment al vieții lor, după ce au devenit părinții unui băiețel minunat. Proaspăta mămică a publicat pe rețelele de socializare prima imagine cu bebelușul, arătând doar mânuța acestuia.

„Acum suntem compleți. 17.09.2026”, a scris femeia pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a întâmpinat probleme în sarcină 

Cu nici o săptămână înainte de a deveni mămică, Francesca le transmitea fanilor că ajunsese la spital din cauza unor complicații apărute în sarcină. Tânăra a povestit că existau șanse ca bebelușul să vină pe lume mult mai devreme, din cauza unor probleme legate de fluxul ombilical și cel cerebral.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo.

Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile. Poate vine într-o săptămână sau poate atunci când trebuie. Momentan am primit și alte injecții, de făcut în funduleț, care ajută la dezvoltarea plămânilor lui bebe, ca să fie pregătit și el în cazul în care se grăbește să vină”, a scris Francesca Sarao pe Instagram. 

„Am foarte mare încredere în doctorița mea”  

În ciuda situației medicale de atunci, Francesca Sarao nu și-a pierdut speranța că lucrurile și sarcina vor decurge bine și că bebelușul va fi în siguranță. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a mărturisit că, deși era îngrijorată, avea în continuare încredere în medicul care îi monitoriza sarcina.

„Sunt sigură că o să fie totul bine. Nu sunt stresată, tot eu, cea care n-a prea dormit și, dacă am dormit, am visat numai rahaturi. Dar sunt liniștită în același timp, pentru că am foarte mare încredere în doctorița mea”, a mai explicat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

Francesca Sarao: „ Momentul ăsta o să rămână unul dintre cele mai importante din viața noastră”

Momentul în care Francesca Sarao a aflat că este însărcinată i-a emoționat pe fanii acesteia. Fosta concurentă a sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii” a publicat pe rețelele de socializare imagini din baie, în timp ce ținea testul de sarcină în mână, iar în momentul în care a văzut că acesta este pozitiv a izbucnit în lacrimi.

De asemenea, în dreptul imaginilor, fosta concurentă a transmis un mesaj în care a povestit despre emoțiile pe care le-a trăit în momentul în care a aflat că este însărcinată.

„Acel moment când te trec toate stările, când nu mai poți citi corect, când nu știi cum să reacționezi, când ai sute de întrebări pe secundă, când nu știi exact cum o să fie. Nu avem toate răspunsurile și probabil o să improvizăm mult pe parcurs, și știi ce? E perfect normal, și abia așteptăm! Un lucru e cert: Momentul ăsta o să rămână unul dintre cele mai importante din viața noastră”, a scris fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, în descrierea imaginilor.

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