 Francesca Sarao, anunț îngrijorător înainte să nască: „Nu mai este chiar atât de bine acolo”
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FotoFrancesca Sarao, anunț îngrijorător înainte să nască: „Nu mai este chiar atât de bine acolo”

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Francesca Sarao și Cristi Pungă, unul dintre cuplurile apreciate din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Bucuria celor doi este însă umbrită de câteva probleme medicale apărute în ultimele săptămâni de sarcină, despre care Francesca a ales să vorbească deschis cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Francesca Sarao și Cristi Pungă.
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Francesca Sarao și Cristi Pungă. Foto: Instagram & Antena 1

Cu ce probleme se confruntă Francesca în sarcină 

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit că a fost nevoită să meargă de urgență la medic, după ce medicii au constatat că bebelușul nu mai ia suficient în greutate. Potrivit acesteia, există probleme legate de fluxul ombilical și cel cerebral, situație care până acum nu afectase dezvoltarea copilului. În ultima perioadă, însă, medicii au observat că bebelușul nu a mai luat în greutate, iar acest lucru ar putea determina nașterea mai devreme decât era prevăzut.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo.

Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile. Poate vine într-o săptămână sau poate atunci când trebuie. Momentan am primit și alte injecții, de făcut în funduleț, care ajută la dezvoltarea plămânilor lui bebe, ca să fie pregătit și el în cazul în care se grăbește să vină”, a scris Francesca Sarao pe Instagram.

„Sunt sigură că o să fie totul bine”

Francesca beneficiază de sprijinul medicilor și urmează tratamentul recomandat de aceștia. Printre măsurile luate se numără și injecțiile care ajută la dezvoltarea plămânilor micuțului, astfel încât acesta să fie pregătit în cazul în care va veni pe lume mai devreme.

„Sunt sigură că o să fie totul bine. Nu sunt stresată, tot eu, cea care n-a prea dormit și, dacă am dormit, am visat numai rahaturi. Dar sunt liniștită în același timp, pentru că am foarte mare încredere în doctorița mea”, a mai explicat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

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